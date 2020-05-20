Соцрабтников Динского района призывают отказаться от выплат

Сотрудникам центра социального обслуживания граждан предлагают отказаться от претензий на дополнительные выплаты, обещанные президентом. Мотивируют тем, что они не могут на них рассчитывать по постановлению правительства. Но зачем отказываться от того, что и так не положено? "РВС" разбиралась в ситуации.

Все началось с того, что нам прислали документ (его фото в галерее). Бланк заявления, которое распространяют среди соцработников. Это протокол ознакомления сотрудников Динского комплексного центра социального обслуживания населения (ГБУ СО КК "Динской КЦСОН") с постановлением правительства РФ от 15 мая 2020 года № 681, в котором раскрывается порядок доплат, обещанных президентом, социальным работникам.

В этом протоколе во втором пункте сотрудникам центра предлагается отказаться от претензий на выплаты в связи с тем, что "не выполняли трудовые функции в режиме временной изоляции в течение 14 календарных дней без права покидать территорию стационарной организации социального обслуживания".

Действительно, если ознакомиться с постановлением и правилами назначения выплат, становится понятно, что озвученные меры поддержки в 35 тысяч за 14-дневную смену при обнаружении коронавируса и 25 тысяч при не обнаружении полагаются тем соцработникам, которые работали в стационарном учреждении и вынуждены были провести там две недели на карантине. В Динском районе сотрудники центра обслуживают пенсионеров и инвалидов на дому. На карантине они не находились.

Но остается вопрос: если в законе четко прописано, что выплаты не полагаются, зачем нужен письменный отказ от претензий?

Руководитель Динского комплексного центра социального обслуживания населения Вера Ромашенко объяснила протокол, изданный в ее учреждении, необходимостью дополнительных разъяснений. "После выступления президента РФ о выплатах сотрудникам социальных служб стали поступать вопросы от работников нашего учреждения, которые на протяжении карантинных мероприятий оказывали непосредственную помощь нуждающимся людям: приносили им продукты, лекарства, готовили еду и так далее.

Наше учреждение не является стационарным, - пояснила Вера Ромашенко. - С целью разъяснения и доведения правильного понимания персонала о категориях работников, которым положена выплата, было принято решение ознакомить всех сотрудников с постановлением правительства РФ от 15 мая № 681. Там говорится, что выплаты стимулирующего характера предусмотрены только работникам стационарных учреждений за особые условия труда (тем, которые работали и проживали в течение двух недель в закрытом на карантин учреждении) под протокол.

Ситуацию прокомментировала юрист Алла Геоня. Если кратко, действительно сотрудникам Динского комплексного центра социального обслуживания населения доплаты не полагаются. Но только в той редакции постановления и приложенных к нему правил, что существует на данный момент. Вскоре к документу могут появиться поправки, пояснения, которые могут расширить категории соцработников, рассчитывающих на доплаты. А жители района фактически уже от нее откажутся. Поэтому юрист Алла Геони не рекомендует подписывать протокол с отказом на претензию.

Подробные разъяснения читайте дальше.

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Согласно пункту 3 правил от 15.05.2020 г. (Приложение к постановлению правительства РФ от 15 мая № 681), иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению выплат стимулирующего характера за период с 15 апреля по 15 июля 2020 г. работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений в случае введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы стационарной организации социального обслуживания, стационарного отделения (временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении получателей социальных услуг, работников стационарной организации социального обслуживания и стационарного отделения исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней).

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Требование руководства от социальных работников, обслуживающих пожилых и инвалидов на дому подписать отказ от данного вида выплат является необоснованным.

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В целом подписание каких-либо документов, не относящихся к гражданину (в том числе его жизни, деятельности, близких), фактически является составлением ничтожного документа, не имеющего никакой юридической силы.

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То есть в случае понуждение к подписанию такого документа, оказания давления на подписание документа, такие действия можно назвать противозаконными.



