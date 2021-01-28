Соцвыплаты, цензура в сети, чеки для ИП и другое. Законы февраля

Традиционно рассказываем, какие изменения ждут россиян с начала нового месяца. В феврале начнут действовать следующие законы.

Повышение социальных выплат и пособий

Социальные выплаты положены различным категориям граждан.

Например, тем, кто имеет право на единовременную денежную выплату каждый месяц. Это:

ветераны;

инвалиды, включая детей-инвалидов;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

люди, пострадавшие от радиации;

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации либо обладатели кавалера ордена Славы трех степеней;

члены семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (это вдовы (вдовцы), родители, дети до 18 лет, дети);

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней и другие.

Повысятся и несколько видов детских пособий. Это:

единовременное пособие при рождении ребенка,

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью,

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Вырастут выплаты и пособия на 4,9 %.

Блокировка запрещенного контента в социальных сетях

Теперь социальные сети будут выявлять и блокировать контент с противоправной информацией. Это:

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

сведения, склоняющие детей к совершению опасных незаконных действий;

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

сведения о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

сведения, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

К данному перечню относится нецензурная брань, в частности, матерные слова.

Под социальными сетями подразумеваются сайты, доступ к которым в течение суток имеют более 500000 пользователей, находящихся на территории России.

Новые чеки для индивидуальных предпринимателей

Теперь у ИП будут единые чеки. В них должно быть указано конкретное название товаров или услуг, а также их количество и цена. До 1 февраля они были освобождены от такой обязанности и могли указывать эти реквизиты по желанию. Название необходимо писать так, чтобы можно было идентифицировать продукт или услугу. Допускается добавление артикулов. Длина реквизита – не более 128 символов вместе с пробелами.

За несоблюдение закона – штраф:

для должностных лиц – 3000 рублей,

для ИП или организаций – 10000 рублей (ч. 4 статьи 14.5 КоАП РФ).

Электронный формат медицинских документов

Медицинским работникам больше не нужно дублировать документацию на бумаге. Документооборот будет полностью электронным. Пациенты же смогут просматривать информацию об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Решение полностью или частично переходить на такой формат принимается медучреждениями самостоятельно. Это значит, что сроки перехода на юридически значимый электронный документооборот они устанавливают на свое усмотрение.

При этом за пациентом закрепляется право выбора. Если он попросит продублировать документ в бумажной форме, медицинская организация обязана это сделать в день его обращения.

Увеличение цены за проезд большегрузов по трассам

Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему «Платон» за вред, причиняемый дорогам, на 14 копеек больше. С 2,2 рубля за км стоимость повысится до 2,34 рубля за км пробега.