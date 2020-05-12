Совещание губернатора. О работе организаций, мерах поддержки и не только

Сегодня, 12 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с оперативным штабом, где были озвучены дальнейшие действия.

«Решение продлить карантин до 23 мая сохраняется. Это вынужденная и необходимая мера исходя из тенденции распространения вируса по территории края», – сообщил глава Кубани. Напомним, 10 мая, это решение было принято на аналогичном совещании.

В начале он сразу поблагодарил жителей за терпение и выдержку, за то, что подавляющее большинство находились дома.

Вениамин Кондратьев озвучил план первого этапа выхода Кубани из режима ограничений при условии сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

«Я предлагаю внести коррективы, в том числе и в режим работы предприятий, и в регламент ограничительных мероприятий», – заявил он.

Возобновление работы:

С 12 мая возобновляют работу все промышленные предприятия, сельского хозяйства и предприятия связи.

С 23 мая – все стройки, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

Все предприятия должны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. В случае нарушений – штраф или приостановка деятельности.

С 23 мая открывается внутримуниципальное сообщение – в городах и районах пропуска будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы.

Сохраняется запрет на передвижение между муниципалитетами – только по красным пропускам.

Масочный режим будет действовать и после 23 мая.

С 1 июня санатории и курорты, имеющие медицинскую лицензию, могут работать. Курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет.

Губернатор отметил, что межмуниципальные кордоны не просто продолжат свою работу, они будут контролировать еще жестче.

«Границы муниципалитетов должны быть на жестком контроле! Недопустимо праздное путешествие по краю, ни для жителей края, ни для тех, кто в него въезжает!» – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Меры поддержки граждан

По поручению президента Владимира Путина все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат от государства выплату по 10000 рублей на каждого ребенка. Деньги можно будет получить с 1 июня.

На Кубани дополнительную помощь уже в мае получат многодетные семьи. Выплата составит 2000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На эти цели необходимо направить около 600 млн рублей.

Введена единовременная материальная помощь гражданам с несовершеннолетними детьми. Для тех, кто в установленном порядке признан безработным и получающим минимальное пособие по безработице, размер выплаты – 3000 рублей на каждого ребенка.

Почти 51 млн рублей направят семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах. Единовременная выплата составит по 5000 рублей на каждого ребенка.

Для поддержки бизнеса

Расширен перечень пострадавших отраслей на региональном уровне. Добавлены виды полиграфической деятельности, электромонтажные работы, рекламная деятельность и другое.

Всего в региональном списке для субъектов МСП 26 направлений.

Всего в региональном списке для субъектов МСП 26 направлений. Предприятия, входящие в перечень, смогут воспользоваться полным списком краевых мер поддержки, включая налоговую отсрочку:налог на имущество организаций, земельный, налог по упрощенной системе, патентной системе, ЕНВД, арендную отсрочку, антикризисные займы и пониженные ставки.

Начата прямая поддержка предприятий. На единовременную субсидию на поддержку занятости при условии сохранения 90 % штата могут претендовать не менее 70 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Подано уже более 15 тысяч заявлений, выплаты начнутся с 18 мая.

Глава Краснодара Евгений Первышов задал довольно актуальный вопрос: как же быть, если родители выйдут на работу, а детсады закрыты? С кем им оставлять детей?

На что губернатор ответил, что одномоментно привести ситуацию в то состояние, как было до коронавируса, невозможно. Поэтому будет правильно попросить бабушек сидеть с детьми в это время или одному из родителей остаться дома либо найти иные способы.

В заключении в Роспотребнадзоре также отметили, что вполне возможно с 23 мая перейти к первому этапу снятия ограничений и запретов, связанных с распространением коронавируса. Все рекомендации и регламенты можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. Соблюдение будет жестко контролироваться, нарушения – наказываться.



