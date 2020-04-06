Совещание губернатора по оказанию поддержки бизнесу и населению

Сегодня, 6 апреля, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире проводит совещание по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период действия карантинных мер.

Вот несколько важных тезисов:

«Если мы сможем сохранить такую эпидобстановку до 10 апреля, у нас не будет всплесков, тогда с 00 часов 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований будет снят. Но между МО будет запрет сохранен, потому что режим карантина будет действовать. Результат карантина очень серьезный, он налицо. По факту 50 человек всего инфицировано на 6,5-миллионную Кубань», - губернатор Вениамин Кондратьев.

«Что касается малоимущих. По 5 тысяч рублей каждой малоимущей семье, многодетные малоимущие семьи по 10 тысяч рублей должны получить и иные категории. Выплаты уже со следующей недели должны начаться. Людям нелегко в этой ситуации», - губернатор Вениамин Кондратьев.

Если ситуация стабилизируется, то с 00.00 12 апреля будет разрешена деятельность парикмахерских, химчисток, продовольственных ярмарок и рынков, станций техобслуживания, автомоек.

Муниципальный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Напоминаю, в крае до 30 апреля - нерабочие дни, объявленные президентом страны.

Игорь Галась: «Предусмотрена доставка продуктовых наборов семьям, которые нуждаются в этом, с помощью волонтеров и соцработников. Расширили помощь людям пенсионного возраста».

Вениамин Кондратьев: «Что касается малого бизнеса. Мы докапитализировали наши фонды на 1,5 млрд рублей. Они будут выдавать займы под 0,1% . Практически без процентов. Это важная и необходимая мера для того, чтобы бизнес сохранил свою устойчивость».