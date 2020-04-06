Совещание по поддержке бизнеса и населения в карантин. Основные тезисы

Сегодня, 6 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире провел совещание по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период действия карантинных мер.

Совместно с представителями различных госструктур он озвучил комплексный план первоочередных мероприятий, которые позволят обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной стабильности на территории Кубани в период карантина.

“РВС” собрала основные тезисы, которые были озвучены на собрании.

Отдельно губернатор уделил внимание вопросу о карантине.

Как принималось решение?

В своем выступлении он привел статистику. За пять дней (с 25 по 31 марта) на территорию Краснодарского края заехало более 600 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

“А если в каждой машине было по 2 человека. Это за пять дней въехало на Кубань миллион двести человек, пусть даже проездом. Каждый из них брался за ручки магазина, заправки, где-то же останавливался все равно”, – пояснил Вениамин Кондратьев.

Например, за 26 марта в регионе зафиксировано 99268 автомобилей, после объявления карантина цифра пошла на снижение и уже 1 апреля на территории Кубани было 35 тыс. машин из других субъектов РФ.

С авиационными рейсами то же самое. Только 28 марта, в субботу, осуществлено 112 рейсов, 64 из них в Сочи. Уже 1 апреля они сократились до 59, 2-го – до 43.

“Мы понимали, что в таком потоке люди разные. Поэтому первым делом остановили туристический поток. Далее нам ничего не оставалось, как всем закрыться на карантин для того, чтобы, даже если вирус и въехал в край, погиб. Иначе бы мы превратились в котел, в котором точно отделить инфицированных от неинфицированных было бы невозможно”, – дополнил губернатор.

Кроме этого, он затронул случаи, когда люди приезжали из-за рубежа, находились под наблюдением, но при этом нарушали режим самоизоляции. Таких оказалось, по словам главы края, 100 человек.

Ограничение по передвижению внутри муниципалитета может быть снято

На совещании Вениамин Кондратьев заявил, что если на Кубани сохранится стабильная эпидемиологическая обстановка до 10 апреля, без всплесков, тогда с 00.00 часов 12 апреля запрет на передвижение внутри муниципальных образований будет снят. При этом запрет между муниципальными образованиями будет сохранен.

Озвучены основные меры поддержки незащищенных категорий населения

В крае свыше 81 тысячи малоимущих семей, из них 25 тысяч – многодетные. Подробнее о плане первоочередных действий рассказал замглавы края Игорь Галась.

Он отметил, что сегодня необходимо обеспечить социальную стабильность и экономическую безопасность региона. Сейчас готов перечень основных мер. На данный момент он включает более 50 мероприятий, но со временем будет наполняться. В нем 4 раздела:

Поддержка населения и обеспечение гарантированного снабжения населения товарами первой необходимости. Поддержка отраслей экономики. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Общие системные меры.

Запланированные меры:

Регулярный мониторинг ситуации на рынке труда.

Единовременные выплаты малоимущим семьям в размере 5 тыс. рублей , малоимущим многодетным - 10 тыс. рублей . Должны начаться с этой недели. Обращаться никуда не нужно. В соц. защите есть четкие списки граждан, которые относятся к данным категориям. По этим перечням будет произведены начисления и осуществлены выплаты на счета либо доставлены работниками почты. На эти цели выделено 600 млн рублей. В крае свыше 81 тысячи малоимущих семей, из них 25 тысяч – многодетные.

семьям в размере , - . Должны начаться с этой недели. Обращаться никуда не нужно. В соц. защите есть четкие списки граждан, которые относятся к данным категориям. По этим перечням будет произведены начисления и осуществлены выплаты на счета либо доставлены работниками почты. На эти цели выделено 600 млн рублей. В крае свыше 81 тысячи малоимущих семей, из них 25 тысяч – многодетные. Поставка продуктовых наборов людям, которые в этом нуждаются.

Продление действия проездных документов на городской транспорт. Люди, которые купили билеты на апрель, могут использовать их в мае, так как транспортное сообщение во время карантина ограничено.

Мониторинг уровня цен.

Кредитование население. Право на отсрочку по уплате потребительских и ипотечных кредитов физическим лицам выдается, если у них были снижены доходы более, чем на 30%. Отсрочку можно получить удаленно, отправив заявление по электронной почте или обратиться по телефону в банк. Документы разрешается предоставить в течение 90 дней. Никуда ходить не надо. Согласно мониторингу, уже подано около 2 тыс. таких заявок.

Как отметил Вениамин Кондратьев, режим карантина сохраняется. Даже если он будет снят раньше, людям все равно необходимо находиться на самоизоляции.

“До 30 апреля нерабочие дни. Человек должен осознавать, что он может поехать, но в крайней необходимости”, - подчеркнул губернатор.

Оглашены меры на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП)

“Мы докапитализировали краевые фонды на 1,5 млрд рублей. Они будут выдавать займы практически без процентов. Это важная и необходимая мера для того, чтобы бизнес сохранил свою устойчивость”, – сказал губернатор.

Подробнее пояснил о плане его заместитель Василий Швец.

Он доложил, что фонд микрофинансирования края увеличен на 1 млрд 250 млн рублей. Предприниматели смогут воспользоваться услугой реструктуризации займов на срок до года.

Всего в регионе, по его словам, осуществляет свою деятельность порядка 280 тыс. субъектов МСП. Он выделил те сферы, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Таковых пока девять:

Авиаперевозки, деятельность аэропорта, автоперевозки; Культура, организация досуга и развлечений; Деятельность туристических агентств; Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; Гостиничный бизнес; Общественное питание; Деятельность организаций дополнительного образования; Деятельность организаций конференций и выставок; Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка и так далее).

В эти 9 сфер в Краснодарском крае входит порядка 55 тыс. субъектов МСП. Есть еще семь, которые дополнительно входят в этот список, это:

Аренда имущества; Деятельность агентств недвижимости; Стоматологическая и медицинская практика; Ремонт автотранспортных средств; Работа кинотеатров; Профессиональное дополнительное образование; Предоставление прочих персональных услуг.

В дальнейшем список сфер может расшириться.

Антикризисные меры помощи будут охватывать примерно половину всех субъектов МСП Кубани.

Для тех сфер, которые пострадали, возможны:

Для недопущения роста уровня безработицы предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам до 6 месяцев;

Меры по отсрочке налоговых платежей на 6 месяцев.

Меры по отсрочке арендных платежей за недвижимое имущество и земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности.

Есть также три вида кредитных продуктов:

Антикризисный. На неотложные нужды, размер до 1 млн рублей под процентную ставку 1% с периодом до 1 года оплаты кредита. Целевой. Под выплату заработной платы, аренды и коммунальных платежей до 1 млн под 0,1 % годовых. Для предприятий, которые производят товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты. До 5 млн под 1% годовых до 1 года.

Озвучены и меры поддержки для налогоплательщиков

Среди них были названы:

перенос отчетности;

приостановление всех меры взыскания до 30 апреля;

Для МСП разработан пакет мер.

Перенести сроки уплаты налогов и авансовых платежей. За 1 квартал - не позднее 30 октября, за 2 квартал - не позднее 30 декабря 2020 года.

Страховые взносы для предприятий снизить в 2 раза.

Приостановить подачу заявлений на банкротство по всем должникам края.

Меры поддержки разработал и Банк России

“Банк России принимает меры по поддержке заемщиков, сохранению кредитования и поддержанию стабильного функционирования финансового сектора. В первую очередь - это стимулирование реструктуризации кредита для тех сфер, которые больше всего пострадали”, - отметил на совещании начальник Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Евгений Эберенц.

Кредитным и микрофинансовым организациям рекомендовано до 30 сентября 2020 года в качестве меры рассматривать реструктуризацию предоставленных кредитов в случае поступления заявок от МСП и граждан по тем правилам, которые установлены Банком России и выработаны правительством.

Если деятельность субъекта МСП относится к перечню пострадавших отраслей, он может обратиться к своему кредитору с заявлением о предоставлении отсрочки платежа по кредиту со сроком до 6 месяцев.

Малому и среднему бизнесу предоставляется возможность реструктуризации или отсрочки уплаты кредита на пол года с делением процентных платежей на 3 равные части.

“Заемщик заплатит лишь треть процента и даже может перенести на полгода , еще треть - компенсирует государство, а последняя треть - остается за банком”, - рассказал специалист .

Кредитор обязан рассмотреть заявление в течение 5 календарных дней. При этом реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заемщика.

Для граждан есть кредитные каникулы. Это возможность получить отсрочку по кредитным платежам на 6 месяцев, если доход за последний месяц снизился более чем на 30 % в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.

Индивидуальные предприниматели могут выбрать только один из вариантов: получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане либо, если его деятельность относится сферам пострадавших, обратиться к реструктуризации кредита или займа по тем же правилам, что и субъекты МСП. Оба варианта нельзя использовать.

Меры по защите населения от коронавируса продолжаются

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что всех прилетевших на Кубань из Москвы или Санкт-Петербурга будут отправлять на принудительный карантин.

Жители Кубани должны будут провести две недели дома, а жители других регионов России проведут 14 дней в пунктах обсервации.