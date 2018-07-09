Болельщики сборной России по футболу: "Спасибо, мужики!"
«Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы», - эта фраза плачущего Дзюбы, сказанная после проигрыша хорватам в ¼ финала уже стала крылатой. Потому что сборная России действительно сражалась. Потому что наши футболисты действительно были как львы. Но проиграли.
6 июля путевки в полуфинал разыграли Бразилия с Бельгией и Швеция с Англией. Бразильцы очень хотели продолжить борьбу за кубок мира. Еще бы, сборная Бразилии - самая титулованная команда в истории мундиаля! Но, как назло, игра состоялась в Казани. А уже подмечено, что стадион Казань Арена крайне неудачен для звезд футбола. Путевки домой ранее здесь получили Германия и Аргентина, которым не помогли Мюллер и Месси. Не взяли Казань и латиноамериканцы, проиграв бельгийцам 2:1. Неймар тоже поехал домой.
Матч между шведами и англичанами закончился со счетом 2:0, островитяне проходят в полуфинал.
На следующий день, 7 июля, на футбольных полях сражались Уругвай с Францией и Россия с Хорватией. Грозные уругвайцы, ставшие лидерами в нашей группе, не смогли оказать сопротивления французам во главе с Антуаном Гризманном. Ну да и ладно с ними, вся страна ждала, как сыграют русские с хорватами. Тот факт, что наши будут играть в ¼ финала — уже круто, уже праздник. Болельщики со стажем вспоминали, как наша сборная громила Голландию в матче ¼ чемпионата Европы в далеком 2008. И на воротах стоял все тот же Акинфеев. И наши бились тогда так, что взрослые мужики плакали, да и сейчас, спустя десять лет, смотря запись того матча, роняют скупые мужские слезы. И сейчас мы понимали, что из себя представляет сборная Хорватии, но хотели и ждали победы! Трибуны скандировали: «Россия! Россия!». И заветные 2:2 на табло! После двух часов футбола российские болельщики поверили в сказку. Мы поняли, что можем пройти дальше. Многие уже увидели заветный кубок в руках у Дзюбы.
Победителя определила серия пенальти — футбольная лотерея. Мы уступили хорватам всего один мяч.
Обидно, что Смолов так невыразительно пробил, а Фернандес и вовсе пустил мяч мимо ворот. Что ноги Акинфеева не совершили чуда. Что хорватам повезло больше.
Наши не продолжат борьбу за кубок. Но давайте признаемся честно, этого мы от них и не ждали. Ждали борьбы, красивой игры, ждали эмоций на разрыв и гордости за своих. И в этом сборная России одержала победу. Спасибо, мужики!
В полуфинале в итоге встретятся Франция с Бельгией (10 июля) и Хорватия с Англией (11 июля).
Комментарии
Смолова - вон из сборной и из "Краснодара"!!Фернандес - герой!Только благодаря ему до пенальти дошли!..
Слава Баяну Проширяному!! Веня Кандратьев-герой! Только благодаря этим ......с пенальти улетела и кампашка кривоногих гамнюков!!! А какие никому не нужные камменты главы региона!!! Ты кто в этом мундиале, Вениамин???? Никто! И звать тебя ....!!!! Как говорят, попиз...ел и назад, в будку!! Т.Е. в администрацию!!!
НЕ МОГУ СПОРИТЬ С "ОЛЭ", КТО ТАКИЕ В ЭТОМ МУТНЯКЕ КОНДРАТЬЕВ И ЕГО БАЯН???? АБСОЛЮТНЫЕ ДЫРЯВЫЕ СТРИНГИ "БЕЗ ПАЛОЧЕК"!!!!! МУТИЛОВО ЗАКРУЧЕНО В КРЕМЛЕ, А КТО ЭТИ ЧЕЛЫ????? ХОТЬ И СОЧИ КАК БУДТО В НАШЕМ КРАЕ, НО ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ В МАСКВЕ, А КОНДРАТЬЕВУ ПОЗВОЛЕНО "ВАЖНИЧАТЬ" НЕ ДАЛЬШЕ ДИНСКОЙ. И УМНИЧАТЬ МОЖНО ТОКО В КАМПАНИИ С ТАКИМ ЖЕ ЧЕЛОМ КАРОБКАЙ!!!! ТАК ШО, ОЛЭ, ОЛЭ ВАМ В КОРОБКУ!!! И В БАЯНА!!!!