"Списывали деньги и арестовывали счета за несуществующий долг"

Недавно в редакцию обратилась женщина. Она уже не знала, куда ей звонить и что делать. С ее карты списывали деньги и арестовывали счета за несуществующий, по ее мнению, долг.

Мы обратились в налоговую службу. Оказалось, что при оплате страховых фиксированных взносов в платежном документе неверно указаны необходимые реквизиты, в частности, статус, соответственно, у налогоплательщика образовалась задолженность.

Из-за того, что долг она не погасила, инспекция направила постановление в ФССП Динского района. Те, в свою очередь, возбудили исполнительное производство и взыскали средства с карты. После прояснения ситуации с налоговой службой задолженность была аннулирована путем слияния карточек налогоплательщика, о чем направили письмо в ФССП Динского района о снятии задолженности и необходимости отмены взыскания по исполнительскому сбору.

Но приставы продолжали арестовывать счета и списали исполнительский сбор. После проведения сверки налоговой инспекции и ФССП Динского района служба судебных приставов приняла решение об отмене взыскания исполнительского сбора и возврате денег налогоплательщику.

Благодаря оперативности сотрудников судебных приставов и налоговой службы вопрос разрешился за день. Женщина пыталась решить его, но житейские проблемы не давали возможности выделить время на это и разобраться должным образом.

Чтобы избежать схожих неприятностей, в случае возникновения подобных обстоятельств необходимо:

проверить наличие задолженности, обратившись в территориальное отделение налоговой инспекции, к порталу государственных услуг, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или «Личный кабинет физического лица» в режиме онлайн;

узнать, находится ли ваша задолженность на исполнении в службе судебных приставов при помощи сервиса «Банк исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России;

оплатить через интернет-сервисы «Уплата налогов и пошлин» налоги. Притом можно это сделать как за себя, так и за третье лицо;

задать свои вопросы и получить консультации по телефону горячей линии контакт-центра: 8-800-22-22-222 (звонок по территории РФ бесплатный), а также задать свои вопросы по урегулированию задолженности: 8(86135) 5-08-77.

В любом случае не оттягивайте момент с решением финансовой проблемы. Время – деньги. Чем дольше вы игнорируете процесс неизвестного списания средств, тем больше рискуете потерпеть убытки.

Наталья Бережная