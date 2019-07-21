Спортивная дискотека прошла в Нововеличковской

Спортивная дискотека прошла в Нововеличковской

Спортивная дискотека прошла в Нововеличковской

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4 часа назад Динской районНововеличковскаяНовости Динского районаСпортивная дискотека

18 июля на центральной площади станицы Нововеличковской состоялась «Спортивная дискотека», которая собрала единомышленников, спортсменов, а также любителей активного отдыха. Вместе «зажигали», исполняя ламбаду в очередной раз доказывая, что спорт и досуговые мероприятия объединяют людей разных возрастов. 

Современная музыка, спортивные конкурсы и танцевальные батлы между детьми, молодежью, родителями– все это было на спортивной дискотеке. 

Танцевальный праздник для Нововеличковской молодежи организовали отдел по делам молодежи, молодежный центр и молодёжный совет в рамках реализации социального проекта «Спортивная дискотека».

Впереди проведение спортивной дискотеки в станицах Новотитаровской, Васюринской, Пластуновской, Динской. 

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