Спортивная дискотека прошла в Нововеличковской

18 июля на центральной площади станицы Нововеличковской состоялась «Спортивная дискотека», которая собрала единомышленников, спортсменов, а также любителей активного отдыха. Вместе «зажигали», исполняя ламбаду в очередной раз доказывая, что спорт и досуговые мероприятия объединяют людей разных возрастов.

Современная музыка, спортивные конкурсы и танцевальные батлы между детьми, молодежью, родителями– все это было на спортивной дискотеке.

Танцевальный праздник для Нововеличковской молодежи организовали отдел по делам молодежи, молодежный центр и молодёжный совет в рамках реализации социального проекта «Спортивная дискотека».

Впереди проведение спортивной дискотеки в станицах Новотитаровской, Васюринской, Пластуновской, Динской.



