Спортсмены ДЮСШ № 1 представили Динской район на соревнованиях

27 марта 2019 года в городе Великом Новгороде завершилось первенство России по спортивной акробатике среди двух возрастных категорий – 11-16 и 12-18 лет. От Динского района в сборную Краснодарского края отобрали две смешанные пары из числа воспитанников спортивной школы № 1 – Юлия Ильиных и Матвей Котов; Ангелина Крупник и Арсений Подкорытов. Ребята первый раз выступали на соревнованиях такого масштаба и уровня. В соревнованиях приняли участие 600 сильнейших акробатов из 30 городов России. Ребята занимаются у тренера-преподавателя Александры Дух.

С 25 по 29 марта 2019 года в городе Ростове-на-Дону состоялся областной турнир по баскетболу на призы заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионки Елены Швайбович среди команд девушек 2006-2007 годов рождения. В соревнованиях приняла участие команда ДЮСШ № 1 «Колибри». Девочки занимаются у тренера-преподавателя Сергея Кузнецова.

ДЮСШ № 1 проводит набор девочек в группы начальной подготовки по баскетболу 2007 года рождения и моложе.

31 марта 2019 г. в городе Кореновске прошло первенство Краснодарского края по кроссу. 2 место на дистанции 2000 м заняла Анастасия Мухина, воспитанница ДЮСШ № 1. Тренер-преподаватель спортсменки – Сергей Строкач.



