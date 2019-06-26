Спортсмены исполнили военно-патриотические песни на сборах (видео)

22 июня 1941 года фашисты атаковали нашу Родину, нашу страну. Этот день стал одним из самых страшных для народа, для наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, для наших предков. Мы никогда не сможем забыть этот день, эту трагедию советского народа, как и 9 мая 1945 года – Победу над мировым злом.

В субботу, 22 июня, спортсмены клуба смешанных единоборств "ИРБИС" вместе с ребятами из клубов города Краснодара СК"Варяг", БК "Кузня", Тайкик г. Сочи, "Центр" Республики Крым проходили учебно-тренировочные сборы в станице Голубицкой на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Кубань".

В этот день ребята собрались вместе, почтили память погибших солдат и исполнили военно-патриотические песни.

"Наши воспитанники будут всегда помнить эти дни, будут гордиться подвигом своих предков, расти с памятью о случившемся в годы Великой Отечественной войны, готовые всегда с полной самоотдачей встретить врага и защитить нашу землю, свою семью, свою Родину. Так и только так будет продолжаться их воспитание в рядах тайских боксеров", – отметил руководитель клуба смешанных единоборств "Ирбис" и президент Федерации тайского бокса Динского района Николай Матисов.