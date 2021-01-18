Спортсмены из Динской взяли три медали

Спортсмены из Динской взяли три медали

Спортсмены из Динской взяли три медали

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17 часов назад Газета РВСДинские спортсменыДинской районМолодежь Динского районаНовости Динского районаСпортсмены Динского района

С 14 по 17 января в Краснодаре прошло первенство края среди юношей 2004-2006 годов рождения и юниоров до 21 года по греко-римской борьбе.

Спортсмены ДЮСШ № 2 взяли две золотые и одну бронзовую медали.

Первые места заняли Папик Джавадян в весовой категории 51 кг, а Олег Вдовенко в весовой категории 92 кг. Спортсмены завоевали путевки в состав сборной Краснодарского края на первенство ЮФО, которое пройдет в Сочи.

Третье место в весовой категории 130 кг занял Бениамин Амарян.

Тренер Анатолий Кондрышев.


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