Попытки мошенников обмануть динчанку обернулись провалом

Ранее «РВС» писала о том, что в Динском районе участились случаи мошенничества.

Заместитель начальника полиции отдела МВД России по Динскому району Федор Тимченко рассказал, что бывают разные виды: дистанционные (по телефону, на сайтах и т. п.) и контактные (происходят именно в реальности). К последним чаще всего относятся предложения о каком-либо товаре или услуге.

После этой публикации в редакцию «РВС» пришла жительница Динской и рассказала о еще одной попытке обмануть людей.

Женщина отметила, что к ее калитке незнакомые люди уже лет 10 не подходили. Недавно она находилась дома. Из помещения у нее два выхода: один на передний двор, другой на задний. Занимаясь своими делами, она услышала, как кто-то кричит: «Хозяйка! Хозяйка». Выходит с заднего двора и видит, как на крыльце переднего стоят два парня не славянской внешности. Говорят, пришли с какой-то проверкой. Динчанка, не дослушав их, не растерялась и вытолкала со двора.

После этого мошенники сказали: «Вы извините, мы не с проверкой», и давай рассказывать новую историю. Якобы они везут мед, фляга у них прохудилась, нужны трехлитровые банки, штук 15.

«И один из них стоит, начинает доставать из кармана деньги, а там разные купюры: тысячные, пятитысячные... Я еще пошутила, не подумав, говорю: «Всю ночь, что ли, печатали?» Оказалось правдой», - рассказала женщина.

Она нашла для них три баллона, парни положили их в мешок. Утверждая, что купят каждую банку за 100 рублей, они протянули тысячную купюру.

«Мне стыдно брать с вас по 100 рублей за банку, я бесплатно отдаю», - отказалась от денег динчанка. Они ответили на это, что бесплатно не возьмут, и стали настойчиво требовать 700 рублей сдачи. Но женщина ни в какую. В итоге мошенники швырнули этот мешок с банками и ушли.

В тот же день, по ее словам, случилось еще одно мошенничество, о котором рассказала нам станичница. Недалеко от ее дома к пенсионерам какой-то мужчина попросился в туалет и украл деньги. Возможно, все эти люди, как подчеркивает она, были из одной компании.

Напомним, что не стоит пускать людей в дом без предъявления удостоверения, если это какая-то проверка. А если человек уже проник в помещение, то не нужно оставлять его одного без присмотра.

С каждым днем случаев, связанных с преступными схемами, становится больше. Злоумышленники придумывают все новые схемы обмана людей. Как посоветовал заместитель начальника полиции отдела МВД России по Динскому району Федор Тимченко, если попадаете в подобные ситуации, лучше сразу говорите, что позвоните в полицию. Такая мера отпугнет мошенников.

В случае чего необходимо звонить в дежурную часть:

8 (86162) 6-15-94;

8 (999) 437-98-29.

Полиция: 02, 102.