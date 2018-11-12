Средняя взятка в России – почти полмиллиона рублей

Следственный комитет России проанализировал уголовные дела за 2018 год и выявил, что средняя сумма получения взятки в нашей стране составляет 451 тысячу рублей, из них средняя сумма получения взятки в особо крупном размере – в пределах 7 млн рублей.

Средняя сумма дачи взятки – 434 тысячи рублей, в особо крупном размере – в пределах 11 миллионов.

Средняя сумма мелкого взяточничества – 2715 рублей.

«В первом полугодии 2018 года из 4215 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, связанные со взяточничеством, 1536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах», – отмечает официальный представитель СК Светлана Петренко.