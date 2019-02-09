Средняя зарплата по Динскому району - более 30 тысяч рублей

Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте администрации Динского района. Документ называется: «Информация об уровне среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) по отдельным видам экономической деятельности в МО Динской район в 2018-м году (в разрезе организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)».

По данным этого документа, в Динском районе работающий человек за январь-сентябрь 2018-го года в среднем получил 30858 рублей. Среднекраевой показатель — 36980 рублей.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере «деятельность трубопроводного транспорта» - 85186 рублей.

В других основных сферах следующие показатели:

В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве — 27773 рубля.

Обрабатывающие производства — 31073 рубля.

Производство металлургическое — 42095 рублей.

Производство электрического оборудования — 38625 рублей.

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — 25401 рубль.

Строительство — 33007 рублей.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспорта — 37610 рублей.

Транспортировка и хранение — 35542 рубля.

Деятельность почтовой связи и курьерская — 15969 рублей.

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 40337 рублей.

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 24023 рубля.

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 36246 рублей.

Образование — 26294 рубля.

Здравоохранение и соцусцлги — 29637 рублей.

Культура, спорт, досуг и развлечения — 28192 рубля.



