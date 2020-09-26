Срочный сбор на реабилитацию для Лизоньки

4-летняя Лиза Клименко из хутора Средний Челбас (Павловский район) - четвертый ребенок в семье. У девочки ДЦП и ей нужны постоянные реабилитации.

“Лизонька родилась в срок, роды протекали нормально. Но воды отошли в 6 утра, а родилась доченька в 23.00. Уже был долгий период безводия, врачи отказались делать кесарево, якобы сама троих родила и эту сможет, выписались из роддома совершенно здоровыми. В 3,5 месяцев сделали прививку, а потом начались сильные приступы эпилепсии, в 1.5 лет поставили ДЦП, долго обследовались и в Москве в том числе. Генетических заболеваний нет, врачи говорят у Лизоньки есть хорошие шансы на восстановление. Но нужны постоянные реабилитации. Которые стоят огромных денег, для нашей семьи это неподъемно”, - рассказывает мама девочки Татьяна.

Интеллект у малышки сохранён полностью, мозг развивается по возрасту, но тело не работает - нужны постоянные курсы, ЛФК, Массажи, специалисты и так далее.

Сейчас Лизе нужно пройти курс остеопатии и реабилитации. По словам Татьяны, специалист говорит о ее дочери, что она очень способная девочка и у неё обязательно всё получится.

“В нашей семье четверо деток и опустить рук я просто не имею права! Если есть все шансы, то нужно их обязательно испробовать! Я думаю, что каждая мама хочет чтобы её кровиночка была счастлива и здорова. Я прошу Вас, если у Вас есть такая возможность помочь Лизоньке финансово, мы будем Вам очень благодарны”, - обращается к неравнодушным мама малышки.

Срочный сбор на реабилитацию до 30 сентября: 158 000 рублей, курс остеопатии - 28 000 рублей. И аренда жилья - 16 500 рублей (1500 рублей сутки, 11 суток).

Реквизиты Сбербанк карта: 4276300043741829.

Оформлена на маму Татьяна Борисовна.

Номер телефона которых привязан к карте +79679307692.

аккаунт в инстаграме: @klimenkotatiana9715