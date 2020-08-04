Срочный сбор средств для Мартина
Мы уже рассказывали о Мартине Мурадяне из Новотитаровской.
Мальчику 10 лет и он борется сразу с несколькими диагнозами: детский церебральный паралич, хронический резидуальный период, спастическая диплегия 2 степени тяжести. Задержка психомоторного развития.
У семьи Мурадян много средств уходит на реабилитацию Мартина и у мальчика есть прогресс.
Сейчас его родные собирают на курс бабат-терапии (10 дней, 6-16 августа). Нужны 16000 рублей и консультация с неврологом-нейрофизиологом (9-11 августа), для этого необходимо 4500 рублей. То есть всего 20500.
Не проходите мимо просьбы семьи Мартина Мурадяна.
Реквизиты: 5469300189114603
Карта привязана к номеру 8-918-675-76-66, Мурадян Рузанна Валерьевна
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