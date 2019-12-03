Срочный сбор средств на лечение Елены из Васюринской



Елене Петровой 33 года. Более 10 лет она работает медсестрой в станице Васюринской, воспитывает 8-летнего ребенка.

20 сентября ей поставили диагноз: кистозно-солидное образование среднего мозга, окклюзивная гидроцефалия. Более простым языком — опухоль головного мозга.

«Летом летала в Иркутск к родственникам с семьей. После поездки заложило ухо. Обратилась к ЛОРу, он поставил диагноз: грибковый отит. Две недели лечилась без результатов. Ухо так же было заложено, плохо слышала, как в скафандре. Обратилась к другому специалисту, диагноз: тубоотит. Полечилась еще две недели, стало лучше. Но спустя неделю симптомы вернулись. Только, кроме боли в ухе, начали болеть зубы и вся правая сторона. Подумала, что это воспаление тройничного нерва. Пошла к неврологу, врач направил на КТ носовых пазух, а я сделала КТ головного мозга, вот там и обнаружили», — рассказала Елена.

Женщина хотела обратиться в краевую больницу к нейрохирургу. Там сообщили, что очередь к нему подойдет только в феврале или в марте. Елена сделала МРТ и решила пройти платный прием. Нейрохирург, посмотрев результаты, сказал, что необходимо делать операцию в московской НИИ Бурденко. Но там тоже очередь, а времени ждать уже нет. Решено делать операцию в платной клинике Москвы.

Елена очень хочет жить и посвящать свое время семье — родителям и сыну.

Операция стоит 400 тыс. рублей. Уже собрано 200 тыс.

Номер карты Сбербанка: 2202 2002 7937 5792

Номер телефона, карта привязана к нему: 8-952-822-89-39

Об этапах своего лечения Елена рассказывает в личном аккаунте в инстраграме: @mama_lena_slavik