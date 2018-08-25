Срочно! Маленькому Родиону очень нужна помощь

В редакцию «РВС» обратилась мама маленького Родиона, которому очень нужна помощь. С рождения ребенку поставили множество диагнозов. Они живут недалеко от Агронома, в поселке Дружелюбном, снимают там комнату. Все средства уходят на оздоровление малыша.1 сентября им необходимо отправиться в Польшу на реабилитацию, сейчас не хватает 100 000 рублей. Вот их история:

«Я , Яна Поплавская, мама самого замечательного мальчика на свете Поплавского Родиона. Прошу вашей помощи! Родиону необходимо попасть на реабилитацию в центр интенсивной терапии Олинек (Польша). Сумма сбора 331220 рублей, куда входит сумма за лечение по счёту 11940 злотых * 17, рубля, плюс 51 186 рублей авиабилеты и счёт за квартиру 74520. Каждый день сумма авиабилетов меняется. Мы не в силах оплатить такую сумму. Родион появился на свет 9 сентября 2015 в 13.45 в роддоме города Краснодара. Он родился в срок, на 40 недели. Его жизненный путь начался с реанимации, Интубации трахеи, ИВЛ мешком Амбу и оценкой по шкале Апгар - 1-2 балла. Из-за ошибки врачей Родион родился в асфиксии, без признаков жизни, месяц провел в реанимации, 3 дня был на ИВЛ. Три месяца после находился в больнице.

Врачи не давали никаких шансов и не ставили прогнозов. Вследствие асфиксии поставлен диагноз: атрофия лобно-височных долей, заместительная гидроцефалия, симптоматическая эпилепсия, псевдобульбарный синдром, дистанические атаки, ДЦП смешанная форма, ЗПМР, ЧАЗН. До рождения Родиона я была обычной женщиной , со своей историей, своими планами и мечтами. Но в этот день все перевернулось и меня словно заживо сожгли на костре. Сейчас моему сыну 2,11 лет, он не может сидеть, стоять, ходить и все это время он питался через зонд. Есть как здоровые дети он не мог, у него нет сосательного и только недавно появился глотательный рефлекс. Благодаря постоянным занятиям с логопедом, Родион научился глотать и мы перешли на оральное питание 22 января этого года. Использование зонда на протяжении длительного времени привели к осложнениям: распространённый гастрит с геморрагическими эрозиями, бульбит, дуоденит, недостаточность нижнего пищеводного сфинктер. Не смотря на все диагнозы, у нас есть положительная динамика и мы очень надеемся, что наш малыш сможет кушать, ползать, ходить, играть, как все детки. Мы очень надеемся на вашу поддержку».

Если вы хотите оказать посильную помощь – реквизиты:

Карта Сбербанка – 4276 3000 2008 0563

Привязана к номеру – 7 918 657 89 55

Страница в Инстаграм: @rodion09092015



