Стала доступна новая интерактивная кадастровая карта

Онлайн-версия общедоступной кадастровой карты изменила интернет-адрес и получила обновленный интерфейс, заявили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Теперь сервис доступен на сайте pkk.rosreestr.ru, а те, кто заходит сюда впервые, имеют возможность перейти в режим обучения, чтобы ознакомиться с возможностями сайта. Но функциональность осталась прежней. С помощью интерактивной кадастровой карты России пользователи смогут получать общедоступную информацию из Единого государственного реестра недвижимости.

В Федеральной кадастровой палате уточнили, что на кадастровой карте изображена территория страны с расположенными на ней объектами недвижимости, а также информация, введенная в ЕГРН. Кроме того, в ведомстве отметили, что при получении новых данных в госреестре сведения общедоступной кадастровой карты обновляются. По мнению специалистов, это позволяет быстро отслеживать изменения на рынке недвижимости и получать актуальную общедоступную информацию ЕГРН в интерактивном режиме.