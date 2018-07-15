Стала известна команда-победитель чемпионата мира по футболу

Определился победитель Чемпионата мира по футболу. Им стала сборная команды Франции.

Сегодня, 15 июля, в 18 часов на стадионе Лужники прошел финальный матч между сборными Франции и Хорватии.

Первым счет открыл представитель хорватской команды – Марио Манджукич на 18 минуте. Правда, гол он забил в свои же ворота, неудачно "срезав" мяч головой после навеса Гризмана. На 28 минуте хорвату Ивану Перишичу удалось сравнять счет. На 38, 59, 65 минуте еще 3 гола от соперника получила сборная Хорватии. На 69 минуте Марио Манджукичу удалось забить второй гол французам.

Таким образом, со счетом 4:2 победила сборная Франции.