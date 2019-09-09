Стали известны итоги выборов депутатов Совета сельских поселений района

Стали известны итоги выборов депутатов Совета сельских поселений района

Стали известны итоги выборов депутатов Совета сельских поселений района

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7 часов назад ВыборыВыборы в Динском районеВыборы депутатовДинской районИтоги выборов в Динском районе

Сегодня, 9 сентября, стали известны итоги вчерашних выборов депутатов Совета десяти сельских поселений района.



ВАСЮРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Васюринский пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 1260, или 56,12 %.

Итоги:

Ганич Сергей Сергеевич – 761 голос (25,56 %);

Генадьев Арман Генрихович – 756 голосов (25,39 %);

Копейкин Алексей Владимирович – 383 голоса (12,87 %);

Митякина Ирина Викторовна – 456 голосов (15,32 %);

Нестеренко Василий Сергееевич – 473 голоса (15,89 %).

Васюринский пятимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 1793, или 81,09 %.

Итоги:

Владимиров Владимир Владимирович – 934 голоса (15,14 %);

Игнатьев Евгений Анатольевич – 1118 голосов (18,13 %);

Миханошина Наталья Владимировна – 1439 голосов (23,33 %);

Подколзина Лейла Новруз-кзы – 1519 голосов (24,673 %);

Самарцева Елена Леонидовна – 986 голосов (15,99 %).

Васюринский пятимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей 1614, или 70,79%.

Итоги:

Горпинченко Татьяна Николаевна – 350 голосов (18,09 %);

Замков Василий Николаевич – 337 голосов (17,42 %);

Комарова Александра Васильевна – 233 голоса (12,04 %);

Фомина Елена Анатольевна – 283 голоса (14,63 %);

Шульга Андрей Владимирович – 410 голосов (21,19 %).

Васюринский четырехмандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 1194, или 65,46%.

Итоги:

Беспалов Андрей Алексеевич – 822 голоса (25,32 %);

Пищулина Валентина Яковлевна – 700 голосов (21,57 %);

Русс Павел Михайлович – 933 голоса (28,74 %);

Ягафаров Сергей Маратович – 431 голос (13,28 %).

Васюринский пятимандатный избирательный округ № 5:

Количество избирателей: 729, или 33,08 %.

Итоги:

Береснева Надежда Ивановна – 308 голосов (15,07 %);

Быкова Ольга Алексеевна – 264 голоса (12,92 %);

Ильенко Андрей Викторович – 389 голосов (19,03 %);

Кильдей Александр Станиславович – 255 голосов (12,48 %);

Часнык Игорь Александрович – 348 голосов (17,03 %).


ДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Динской пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 3914, или 61,56%.

Итоги:

Беспалов Сергей Вячеславович – 1430 голосов (10,06 %);

Желток Николай Николаевич – 2049 голосов (14,42 %);

Костырин Валерий Владимирович – 2970 голосов (20,90 %);

Светов Владимир Игоревич – 2070 голосов (14,57 %);

Ющенко Наталия Константиновна – 2743 голоса (19,30 %).

Динской пятимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 4732, или 77,13 %.

Итоги:

Бабанский Антон Алексеевич – 4292 голоса (20,87 %);

Донец Наталья Анатольевна – 4398 голосов (21,38 %);

Жиглов Денис Юрьевич – 4076 голосов (19,82 %);

Кисилевич Андрей Иванович – 3661 голос (17,80 %);

Рощупкин Демьян Васильевич – 3463 голоса (16,84 %).

Динской пятимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 1474, или 23,43 %.

Итоги:

Беспалько Виталий Алексеевич – 689 голосов (14,69 %);

Елисеев Дмитрий Анатольевич – 511 голосов (10,89 %);

Жихарева Людмила Викторовна – 652 голоса (13,90 %);

Заботина Елена Леонидовна – 663 голоса (14,13 %);

Пилипенко Екатерина Александровна – 514 голосов (10,96 %).

Динской пятимандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 1527, или 25,16 %.

Итоги:

Вдовин Игорь Михайлович – 373 голоса (11,30 %);

Мунтян Надежда Александровна – 593 голоса (17,96 %);

Пелихов Ярослав Владиславович – 398 голосов (12,06 %);

Пилипенко Дмитрий Сергеевич – 462 голоса (13,99 %);

Чернов Юрий Николаевич – 491 голос (14,87 %).

Динской пятимандатный избирательный округ № 5:

Количество избирателей: 4727, или 78,17 %.

Итоги:

Герук Владимир Иванович – 2434 голоса (24,33 %);

Ловпаче Анна Муратовна – 1398 голосов (13,98 %);

Скоков Владимир Александрович – 938 голосов (9,38 %);

Тарасов Антон Иванович – 1583 голоса (15,83 %);

Щербаха александр Александрович – 2783 голоса (27,82 %).


КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Красносельский пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 825, или 50,58 %.

Итоги:

Бузина Ксения Александровна – 640 голосов (22,03 %);

Владимирова Наталья Ивановна – 535 голосов (18,42 %);

Елфимов Анатолий Анатольевич – 386 голосов (13,29 %);

Ловушкина Марина Григорьевна – 542 голоса (18,66 %);

Смирнов Александр Михайлович – 520 голосов (17,90 %).

Красносельский пятимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 1018, или 61,92 %.

Итоги:

Бахарева Екатерина Николаевна – 448 голосов (14,92 %);

Бережная Анна Александровна – 364 голоса (12,12 %);

Венецкая Наталья Ивановна – 412 голосов (13,72 %);

Кочкин Евгений Александрович – 445 голосов (14,82 %);

Кучеренко Оксана Владимировна – 444 голоса (14,79 %).


МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Мичуринский пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 551, или 40,46 %.

Итоги:

Городецкий Андрей Геннадьевич – 256 голосов (14,59 %);

Дружинин Евгений Владимирович – 223 голоса (12,71 %);

Елистратова Оксана Анатольевна – 288 голосов (16,41 %);

Трошина Наталья Ивановна – 190 голосов (10,83 %);

Шконда Ольга Сергеевна – 170 голосов (9,69 %).

Мичуринский шестимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 910, или 52,06 %.

Итоги:

Гавриленко Сергей Леонидович – 331 голос (9,28 %);

Глущенко Татьяна Анатольевна – 607 голосов (17,02 %);

Дьякова Юлия Олеговна – 215 голосов (6,03 %);

Кокорина Ирина Михайловна – 594 голоса (16,65 %);

Плакса Сергей Алексеевич – 670 голосов (18,78 %);

Тыщенко Оксана Николаевна – 523 голоса (14,66 %).

Мичуринский семимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 734, или 35,42 %.

Итоги:

Анопка Михаил Станиславович – 303 голоса (12,76 %);

Бесмертных Степан Анатольевич – 171 голос (7,20 %);

Белоченко Константин Викторович – 171 голос (7,20 %);

Девольд Ольга Павловна – 336 голосов (14,15 %);

Киян Ирина Александровна – 186 голосов (7,83 %);

Малахов Федор Викторович – 225 голосов (9,48 %);

Сидорова Екатерина Эдуардовна – 182 голоса (7,67 %).


НОВОВЕЛИЧКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:


Нововеличковкий пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 1480, или 82,41 %.

Итоги:

Габлая Владимир Амурович – 1030 голосов (34,52 %);

Иванько Ольга Валерьевна – 515 голосов (17,26 %);

Вуймин Валерий Васильевич – 490 голосов (16,42 %);

Максён Елена Аршалуйсовна – 407 голосов (13,64 %);

Миронков Артем Андреевич – 321 голос (10,76 %).

Нововеличковский семимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 2092, или 75,41 %.

Итоги:

Асеева Татьяна Леонидовна – 1249 голосов (21,18 %);

Белогай Татьяна Борисовна – 1138 голосов (19,30 %);

Кравченко Валерий Сергеевич – 827 голосов (14,03 %);

Лашко Татьяна Михайловна – 681 голос (11,55 %);

Гусейнов Закир Гаджикурбанович – 632 голоса (10,72 %);

Демочко Вадим Юрьевич – 629 голосов (10,67 %);

Шевченко Людмила Александровна – 342 голоса (5,80 %).

Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 763, или 77,70 %.

Итоги:

Журиков Станислав Александрович – 589 голосов (34,36 %);

Ануфриева Лариса Хабибулловна – 578 голосов (33,72 %);

Юрченко Наталья Ивановна – 478 голосов (27,89 %).

Нововеличковский четырехмандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 1207, или 78,22 %.

Итоги:

Кононенко Олег Михайлович – 1012 голосов (30,60 %);

Лиман Елена Викторовна – 951 голос (28,76 %);

Ярославская Ярославна Геннадьевна – 835 голосов (25,25 %);

Сидорец Юлия Анатольевна – 391 голос (11,82 %).

Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 5:

Количество избирателей: 968, или 84,03 %.

Итоги:

Подолякин Дмитрий Анатольевич – 761 голос (39,03 %);

Костенко Виктор Федорович – 620 голосов (31,79 %);

Пергунов Сергей Алексеевич – 523 голоса (26,82 %).

Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 6:

Количество избирателей: 1068, или 80,54 %.

Итоги:

Лапин Алексей Александрович – 837 голосов (39,06 %);

Танаев Алексей Юрьевич – 639 голосов (29,82 %);

Кочарян Мартун Арменакович – 530 голосов (24,73 %).


НОВОТИТАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 4291, или 84,87 %.

Итоги:

Канивец Лариса Сергеевна – 3200 голосов (20,91 %);

Прокофьев Константин Андреевич – 2911 голосов (19,02 %);

Кунаковская Марина Александровна – 2746 голосов (17,94 %);

Сюсюкин Анатолий Анатольевич – 2554 голоса (16,69 %);

Перепелица Павел Павлович – 1665 голосов (10,88 %);

Рыбалкина Юлия Михайловна – 1641 голос (10,72 %).

Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 4245, или 84,23 %.

Итоги:

Потанина Анна Викторовна – 2862 голоса (20,41 %);

Курлович Евгений Викторович – 2820 голосов (20,11 %);

Анищенко Татьяна Викторовна – 1998 голосов (14,25 %);

Мельников Станислав Александрович – 1882 голоса (13,42 %);

Артамохин Алексей Николаевич – 1648 голосов (11,75 %);

Шапкун Зинаида Петровна – 1596 голосов (11,38 %).

Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 4143 или 86,58 %.

Итоги:

Невшупа Ирина Николаевна – 2099 голосов (15,78 %);

Лисицкая Лариса Ивановна – 1910 голосов (14,36 %);

Бердюкова Ирина Владимировна – 1783 голоса (13,41 %);

Никитенко Александр Семенович – 1750 голосов (13,16 %);

Симоненко Любовь Александровна – 1664 голоса (12,51 %);

Бочарова Анжелика Алексеевна – 1553 голоса (11,68 %).

Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 4037, или 81,03 %.

Итоги:

Кузнецов Александр Иванович – 2458 голосов (17,01 %);

Мищенко Нина Ильинична – 2263 голоса (15,66 %);

Ереминский Василий Александрович – 2248 голосов (15,55 %);

Колесник Сергей Михайлович – 1778 голосов (12,30 %);

Бондаренко Марина Викторовна – 1606 голосов (11,11 %);

Лянная Елена Николаевна – 1573 голоса (10,88 %).


ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Первореченский десятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 1221, или 52,23 %.

Итоги:

Дмитриев Андрей Леонидович – 685 голосов (7,69 %);

Есаян Артур Хачикович – 695 голосов (7,81 %);

Коробка Григорий Николаевич – 921 голос (10,34 %);

Резниченко Сергей Александрович – 747 голосов (8,39 %);

Семенов Андрей Борисович – 731 голос (8,21 %);

Семенов Сергей Борисович – 812 голосов (9,12 %);

Супруненко Виктория Николаевна – 821 голос (9,22 %);

Шибанов Владимир Рудольфович - 649 голосов (7,29 %);

Шкидюк Владислав Владимирович - 633 голоса (7,11 %);

Шмуйло Игорь Викторович - 770 голосов (8,65 %).


ПЛАСТУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пластуновский пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 514, или 24,58 %.

Итоги:

Васько Екатерина Алексеевна – 244 голоса (23,67 %);

Кочетова Ирина Викторовна – 98 голосов (9,51 %);

Кулиш Марина Григорьевна – 285 голосов (27,64 %);

Лебедев Антон Игоревич – 102 голоса (9,89%);

Шевченко Владимир Михайлович – 115 голосов 911,15 %).

Пластуновский пятимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 505, или 23,06 %.

Итоги:

Козелков Андрей Анатольевич – 127 голосов (11,96 %);

Погорелов Дмитрий Геннадьевич – 84 голоса (7,91 %);

Пруцакова Ирина Викторовна – 163 голоса (15,35 %);

Рожкова Александра Владимировна – 164 голоса (15,44 %);

Чуб Вадим Сергеевич – 287 голосов (27,02 %).

Пластуновский четырехмандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 570, или 30,06 %.

Итоги:

Козлов Григорий Анатольевич – 215 голосов (22,03 %);

Пластамак Валерий Васильевич – 209 голосов (21,41 %);

Пруцаков Семен Сергеевич – 194 голоса (19,88 %);

Цыганский Владимир Васильевич – 226 голосов (23,16 %).

Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 246 или 18,99 %.

Итоги:

Антонец Александр Сергеевич – 121 голос (23,05 %);

Гришко Виктор Стефанович – 123 голоса (23,43 %);

Юксеева Рита Васильевна – 109 голосов (20,76 %).

Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 5:

Количество избирателей: 232 или 16,67 %.

Итоги:

Дубовик Александр Иванович – 90 голосов (26,24 %);

Молошнев Сергей Александрович – 137 голосов (39,94 %);

Шубина Ирина Сергеевна – 81 голос (23,62 %).


СТАРОМЫШАСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 493, или 24,15 %.

Итоги:

Деркач Вероника Эдуардовна – 138 голосов (10,42 %);

Кислица Эдуард Николаевич – 189 голосов (14,26 %);

Масловский Юрий Николаевич – 115 голосов (8,68 %);

Рябов Игорь Семенович – 131 голос (9,89 %);

Смирнова Мария Владимировна – 141 голос (10,64 %);

Толмачева Анжела Васильевна – 173 голоса (13,06%).

Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 400, или 19,64 %.

Итоги:

Головко Наталья Николаевна – 130 голосов (10,11 %);

Долженко Елена Евгеньевна – 112 голосов (8,71 %);

Золотых Анна Сергеевна – 156 голосов (12,13 %);

Кудрич Николай Алексеевич - 144 голоса (11,20 %);

Кузнецов Максим Алексеевич – 105 голосов (8,16 %);

Ляховненко Сергей Васильевич – 190 голосов (14,77 %).

Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 532, или 25,09 %.

Итоги:

Гринченко Евгений Андреевич – 236 голосов (11,99 %);

Дулькин Сергей Ренатович – 186 голосов (9,46%);

Оберемко Александр Романович – 267 голосов (13,57 %);

Простаков Андрей Петрович – 386 голосов (19,62 %);

Чельцов Алексей Васильевич – 278 голосов (14,13 %);

Яцык Александр Анатольевич – 331 голос (16,83 %).

Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 4:

Количество избирателей: 21,37%.

Итоги:

Белый Иван Кузьмич – 172 голоса (9,94 %);

Геворкян Георгий Николаевич – 128 голосов (7,39 %);

Зыбарева Ирина Алексеевна – 168 голосов (9,71 %);

Мисевич Виктор Иванович – 192 голоса (11,09 %);

Обухова Светлана Александровна – 149 голосов (8,61 %);

Яцык Алексей Анатольевич – 210 голосов (12,13 %).


ЮЖНО-КУБАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 1:

Количество избирателей: 730, или 35,89 %.

Итоги:

Евсютин Виталий Владимирович – 243 голоса (10,80 %);

Мамонов Александр Валерьевич – 214 голосов (9,51 %);

Согомонян Арарат Робертович – 204 голоса (9,06 %);

Уманов Александр Анатольевич – 337 голосов (14,97 %);

Шалимов Максим Владимирович – 383 голоса (17,01 %).

Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 2:

Количество избирателей: 625, или 28,13 %.

Итоги:

Малеванов Виталий Александрович – 258 голосов (11,67 %);

Павловский Андрей Олегович – 221 голос (10 %);

Русских Анатолий Аркадьевич – 218 голосов (9,86 %);

Тесленко Владимир Викторович – 205 голосов (9,28 %);

Шульмин Евгений Сергеевич – 182 голоса (8,24 %).

Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 3:

Количество избирателей: 511, или 25,52 %.


Итоги:

Каледин Александр Александрович – 135 голосов (7,55 %);

Колесник Ольга Валентиновна – 169 голосов (9,45 %);

Кольцов Александр Андреевич – 147 голосов (8,22 %);

Холоденко Виктор Егорович – 160 голосов (8,94 %);

Шацкий Владимир Владимирович – 156 голосов (8,72 %).

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