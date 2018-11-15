Стали известны лучшие воспитатели Динского района

Конкурс на звание лучшего воспитателя района проводился 4 дня.

Открытие состоялось в детском саду № 1. На второй день на базе детсада № 8 прошла образовательная деятельность. Там же 14 ноября состоялся профессиональный разговор и публичные лекции.

Сегодня, 15 ноября 2018 года, в в Центре творчества станицы Динской выбрали лучших воспитателей.

С приветственным словом выступил глава района Сергей Пономарев. Он поблагодарил всех работников дошкольных образовательных учреждений и отметил их высокий профессионализм.

Среди жюри были представители управления образования администрации района, территориального комитета профсоюза, старшие воспитатели и заведующие ДОУ. Они следили за работой конкурсанток и оценивали их профессионализм.

По итогам голосования лучшими воспитателями стали: Екатерина Качалова (ДОУ №14), Надежда Подольская (ДОУ № 4), Людмила Луппай (ДОУ № 5), Юлия Беляцкая (ДОУ № 18).

Выше всего оценили воспитателя ДОУ № 66 Светлану Чистякову. Ее девиз «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать так, чтобы он был счастлив, можно» больше всех понравился членам жюри.

Праздничный концерт подготовили воспитанники и педагоги детского сада № 8, а также Центра творчества Динского района, которые создали хореографические и вокальные номера.

Пять победительниц получили грамоты, цветы и памятные статуэтки. Председатель районного профсоюза работников образования Надежда Тараскина поздравила участниц и рассказала, что они будут награждены туристическими путевками в центр отдыха «Рассвет».



