Стало известно имя нового главы Динского поселения

Напомним, в апреле занимавший пост главы Юрий Шиян оставил свою должность. С тех пор исполнять обязанности руководителя поселения стал Виталий Литвинов.

Кандидаты на пост главы со своими программами выступили перед депутатами. Очередность была построена в порядке количества баллов, которые они набрали.

Первым обратился к депутатам Виталий Литвинов.

Он отметил ряд существенных проблем в Динской, с которыми нужно незамедлительно разбираться. Предложил объединить МУП «Тепло» и МУП «Динское», так как эти предприятия находятся в катастрофическом положении. Заявил, что необходимо конкретно заняться проблемами дорог и освещения в станице, а также выразил надежду, что депутаты не останутся в стороне при решении всех этих вопросов и будут оказывать содействие.

Вторым выступил Александр Уманов:

«В первую очередь я бы занялся вопросом теплоснабжения. Сельскому поселению тяжело своими силами содержать эту отрасль, ведь тарифы не покрывают расходы. Нужно передать полномочия по теплоснабжению в район», - отметил Уманов.

А вот третий кандидат - Ирина Савинцева (она, кстати, является начальником отдела ЖКХ Динского сельского поселения) - и вовсе не пришла. Депутаты возмутились, даже появились предложения уволить ее с занимаемой должности. Но, как позже выяснилось, она воспользовалась законным правом не явиться на выборы. К тому же заместитель главы администрации Динского района Елена Трофименко высказала свою точку зрения: некорректно говорить об увольнении человека в его отсутствие.

В итоге депутаты проголосовали следующим образом:

0 - за Уманова,

1- за Савинцеву,

23 - за Литвинова.

Виталий Литвинов стал новым главой Динского сельского поселения.

Журналист «РВС» взял комментарий у новоиспеченного руководителя поселения:

«Сейчас я испытываю смешанные чувства. Пока не осознал, что я уже глава такого большого поселения, центра Динского района. Но полностью готов вступить в бой. Да и фронтов очень много: мусор, дороги, освещение…

Судя по результатам голосования, депутаты мне доверяют и ждут от меня реальных дел на благо жителей станицы Динской и поселка Украинского. И я их не подведу!»

Кроме этого, на 51 сессии Совета Динского сельского поселения также рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение о бюджете на 2018 год, заслушали доклад Людмилы Внуковой о работе, проводимой администрацией Динского сельского поселения по управлению и распоряжению имуществом муниципальной собственности. Отчитался о подготовке МУП «Динская компания «Тепло» Динского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов директор Евгений Ивченко.



