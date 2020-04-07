Стало известно, когда и как выдадут продуктовую помощь нуждающимся

Стало известно, когда и как выдадут продуктовую помощь нуждающимся
Фото: rg.ru

Стало известно, когда и как выдадут продуктовую помощь нуждающимся

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6 часов назад Газета РВСДинской районКарантинНовостиНовости Динского районаНуждающиеся семьиПомощь нуждающимся семьям от Магнита

Как сообщили “РВС” в Динском комплексном центре, сегодня (7 апреля) к ним поступило 739 наборов от компании “Магнит”.

Завтра начнется расфасовка по комплектам и доставка на дом нуждающимся семьям, которые стоят на учете.

Специалисты планируют до конца недели все наборы привезти людям.

В такой комплект входят:

  • мыло;

  • масло подсолнечное;

  • чай;

  • молоко длительного хранения;

  • печенье;

  • кабачковая икра;

  • рыбная консерва;

  • макароны;

  • хлебцы.

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