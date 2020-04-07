Стало известно, когда и как выдадут продуктовую помощь нуждающимся

Как сообщили “РВС” в Динском комплексном центре, сегодня (7 апреля) к ним поступило 739 наборов от компании “Магнит”.

Завтра начнется расфасовка по комплектам и доставка на дом нуждающимся семьям, которые стоят на учете.

Специалисты планируют до конца недели все наборы привезти людям.

В такой комплект входят: