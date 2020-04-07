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Стало известно, когда и как выдадут продуктовую помощь нуждающимся
Как сообщили “РВС” в Динском комплексном центре, сегодня (7 апреля) к ним поступило 739 наборов от компании “Магнит”.
Завтра начнется расфасовка по комплектам и доставка на дом нуждающимся семьям, которые стоят на учете.
Специалисты планируют до конца недели все наборы привезти людям.
В такой комплект входят:
мыло;
масло подсолнечное;
чай;
молоко длительного хранения;
печенье;
кабачковая икра;
рыбная консерва;
макароны;
хлебцы.
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