Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района
Фото из социальных сетей.

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района

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17 часов назад Глава Динского районаГлава МО Динской районДинской районЕвгений ПергунЗадержан ПономаревКореновскНовости Динского районаСергей Пономарев

Как стало известно «РВС» из собственных источников, с 19 декабря исполнять обязанности главы Динского района станет нынешний глава Кореновска Евгений Пергун.

Для подтверждения или опровержения данной информации журналист «РВС» связался с ним. В телефонном разговоре Евгений Пергун подтвердил, что с завтрашнего дня он станет исполняющим обязанности главы нашего района. Станет ли он главой без приставки и. о., покажет время.

Как стало известно из источника в городской администрации Кореновска, сегодня, 18 декабря, там состоится внеочередная сессия.

Евгений Пергун родился в 1982 году. Окончил школу № 3 города Кореновска, КубГТУ, КСЭИ по специальности "юриспруденция". С октября 2012 года является главой Кореновского городского поселения. Женат, трое детей.

Комментарии

Я не робот
Я не робот 16 часов назад

Голобородько увеличивает свои владения.

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0
Ален
Ален 15 часов назад

Вот не могу понять, у нас что нет достойных динчан?

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12
Вредина
Вредина 14 часов назад

Можорчик очередной

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7
Гость
Гость Ален 14 часов назад

Поверьте, этот человек достойный и будет хорошим руководителем. Это показало время и практика в Кореновске.

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-15
Антихрист
Антихрист Гость 13 часов назад

А у нас разве есть НЕ достойные? Все достойные,когда назначают.А через годик можно и в КПЗ отправлять

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4
Веня, ты чо делаешь?
Веня, ты чо делаешь? 10 часов назад

Какой такой Пердун????? Мы все за Щербаху!!!!!!!!!!!!!!!

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0
Коловоротько
Коловоротько 9 часов назад

Учитесь как надо у устинова вылизывать.

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4
Фил
Фил 9 часов назад

Снова Перданули на динских депутатов....Бедненькие, снова заставят опаскудиться..

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3
Гость
Гость 7 часов назад

Хороший, грамотный человек! Нам грустно, что покинул наш Кореновский район

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-2
Мама Таня
Мама Таня 6 часов назад

Моложе Пономарева, а выглят гораздо серьезнее

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-1
Виктор
Виктор Ален 4 часа назад

Есть, Фисун

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0