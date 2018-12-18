Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района

Как стало известно «РВС» из собственных источников, с 19 декабря исполнять обязанности главы Динского района станет нынешний глава Кореновска Евгений Пергун.

Для подтверждения или опровержения данной информации журналист «РВС» связался с ним. В телефонном разговоре Евгений Пергун подтвердил, что с завтрашнего дня он станет исполняющим обязанности главы нашего района. Станет ли он главой без приставки и. о., покажет время.

Как стало известно из источника в городской администрации Кореновска, сегодня, 18 декабря, там состоится внеочередная сессия.

Евгений Пергун родился в 1982 году. Окончил школу № 3 города Кореновска, КубГТУ, КСЭИ по специальности "юриспруденция". С октября 2012 года является главой Кореновского городского поселения. Женат, трое детей.