Фото: storyfox.ru
Стало известно, кто же выступит на Дне Динского района
Итак, раскрыта главная интрига: какие звезды выступят на Дне Динского района. Вокруг этой темы ходило много слухов, называли имена возможных кандидатов, делали предположения и т. д.
Кто же порадует народ своим творчеством? Это Юлия Савичева, Олег Майами, Эд Шульжевский, Саша Жемчугова и Хабиб.
Напомним, ранее "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько. Тогда назывались следующие претенденты:
- Юлия Савичева;
- Олег Майами;
- группа "Серебро";
- Саша Жемчугова;
- Стас Михайлов.
Комментарии
Это Юлия Савичева, Олег Майами и группа "GARUDA"... Урраааа! Наконец-то! А это кто?
Не интересно Маями и Савичева недавно были в Усадьбе, где было пол района. Причем я так и не поняла что поет Маями, даже не обратила внимание думала в перерыве между артистами балалайку какую-то включили. А третьих вообще не знаю
Ну так наверное благодаря владельцу Усадьбы они и выступят второй раз.
Еле нашёл в интернете, что за Garuda такая..Лучше бы не искал, теперь икаю от смеха, это блин УДМУРТСКАЯ фолк-металл группа!...)))))
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что, уже отредактировали? Как всегда, рвс сначала выставит непроверенные данные, а потом головы летят...
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Вы так написали как будто РВС выложила инфу что приедет 100% Алла пугачева, а приедут другие. Изначально было написано что приедут савичева и маями. Так они и приедут. А вы не думали что позже решили ещё троих позвать. Хотя если честно состав звёзд не ахти так что особо ничего не изменилось
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