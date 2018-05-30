Стало известно, кто же выступит на Дне Динского района

Стало известно, кто же выступит на Дне Динского района
Фото: storyfox.ru

Стало известно, кто же выступит на Дне Динского района

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4 дня назад День Динского районаДинскаяДинской районЗвезды на День Динского районаНовости Динского района

Итак, раскрыта главная интрига: какие звезды выступят на Дне Динского района. Вокруг этой темы ходило много слухов, называли имена возможных кандидатов, делали предположения и т. д.

Кто же порадует народ своим творчеством? Это Юлия Савичева, Олег Майами, Эд Шульжевский, Саша Жемчугова и Хабиб.

Напомним, ранее "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько. Тогда назывались следующие претенденты:

  • Юлия Савичева;
  • Олег Майами;
  • группа "Серебро";
  • Саша Жемчугова;
  • Стас Михайлов.

Комментарии

Любопытный
Любопытный 4 дня назад

Это Юлия Савичева, Олег Майами и группа "GARUDA"... Урраааа! Наконец-то! А это кто?

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10
Алена
Алена 4 дня назад

Не интересно Маями и Савичева недавно были в Усадьбе, где было пол района. Причем я так и не поняла что поет Маями, даже не обратила внимание думала в перерыве между артистами балалайку какую-то включили. А третьих вообще не знаю

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4
Гадя Хренова
Гадя Хренова Алена 4 дня назад

Ну так наверное благодаря владельцу Усадьбы они и выступят второй раз.

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2
Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 дня назад

Еле нашёл в интернете, что за Garuda такая..Лучше бы не искал, теперь икаю от смеха, это блин УДМУРТСКАЯ фолк-металл группа!...)))))

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-3
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 3 дня назад

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9
Перец
Перец 3 дня назад

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6
Вести с Усадьбы.
Вести с Усадьбы. 3 дня назад

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5
Двойняшк@
Двойняшк@ 3 дня назад

что, уже отредактировали? Как всегда, рвс сначала выставит непроверенные данные, а потом головы летят...

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-2
Баян Ширянов
Баян Ширянов 3 дня назад

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-5
Лена
Лена Двойняшк@ 2 дня назад

Вы так написали как будто РВС выложила инфу что приедет 100% Алла пугачева, а приедут другие. Изначально было написано что приедут савичева и маями. Так они и приедут. А вы не думали что позже решили ещё троих позвать. Хотя если честно состав звёзд не ахти так что особо ничего не изменилось

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3
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 2 дня назад

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3
Семён Горбунков
Семён Горбунков 21 час назад

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3
Админ, ширнись в Баян
Админ, ширнись в Баян 20 час назад

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3