Стало известно, кто же выступит на Дне Динского района

Итак, раскрыта главная интрига: какие звезды выступят на Дне Динского района. Вокруг этой темы ходило много слухов, называли имена возможных кандидатов, делали предположения и т. д.

Кто же порадует народ своим творчеством? Это Юлия Савичева, Олег Майами, Эд Шульжевский, Саша Жемчугова и Хабиб.

Напомним, ранее "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько. Тогда назывались следующие претенденты: