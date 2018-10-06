Станет возможным получать пенсию по старым правилам

Станет возможным получать пенсию по старым правилам

Станет возможным получать пенсию по старым правилам

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14 часов назад Динской районНовости Динского районаНПФПенсионный возрастПенсияПФР

По старым правилам получать пенсию (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) смогут те россияне, у которых есть накопления в НПФ, то есть речь идет только о негосударственной и накопительной пенсии. Формируется она гражданином самостоятельно или с помощь работодателя. Для этого человеку нужно иметь договор с негосударственным пенсионным фондом. Если накопления по Обязательному Пенсионному Страхованию  пока заморожены и индексируются раз в год, то Негосударственное Пенсионное Обеспечение — это добровольная пенсия, и взносы на нее граждане могут делать по-прежнему.

Как сообщают «Известия», с 1 января пенсионный возраст повышается ,но те, кто имеет договор с Негосударственным Пенсионным Фондом смогут получать выплаты раньше. Это по мнению экспертов, возможно, будет стимулом для россиян формировать самостоятельно будущий капитал.

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