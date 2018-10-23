Старики-погорельцы из Динской просят физической помощи

Как уже писала «РВС», в пятницу, 5 октября 2018 года, в станице Динской на улице Черноморской произошел пожар в частном доме. Семейная пара пенсионеров была вынуждена переселиться во времянку, которая была не совсем пригодна для проживания.

«РВС» кинула клич о помощи в газете, на сайте и в социальных сетях. Неравнодушные люди откликнулись.

Для утепления временного жилья пенсионерам привезли материалы, многие принесли вещи. Люди помогли и с бытовой техникой, ведь старая вся сгорела. Слуховой аппарат для Юрия Николаевича и тонометр тоже подарили неравнодушные.

Хозяйка дома Людмила Соловьева рассказала, что сейчас они нуждаются в помощниках, чтобы заменить конек и ветровые доски на времянке, установить опору для линий электропередачи, разобрать сгоревший дом.

Женщина искренне благодарит всех тех, кто не остался равнодушным к их горю.

«Я не знаю, что бы мы делали, если бы не все эти люди, которые приходили и помогали. Низкий поклон от нашей семьи!» - со слезами на глазах говорит Людмила Соловьева.

Все те, кто хочет помочь, могут приехать на улицу Черноморскую, 36 или же позвонить по телефону 8 -918-027-86-07.