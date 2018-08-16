Старомышастовская: что сделано за лето





В станице Старомышастовской ведется благоустройство территории.





Как сообщил нам глава поселения Сергей Долженко, сейчас ведется ремонт дороги по улице Мичурина. На участке от улицы Светлой до Чапаева ведется отсыпка дороги гравийно-песчаной смесью и грейдирование. Протяженность дороги — 3,6 километра. Стоимость работ — более 6,6 миллионов рублей. Подрядчик — фирма ООО «НДОР».





По этой же улице на участке между улицами Пушкина и Новая жизнь меняют старые водопроводные трубы и укладывают новые.





Заканчивается капитальный ремонт асфальтной дороги от улицы Степной до хутора Восточного. Протяженность — 4,8 километра.





Перед началом учебного года обновлена разметка на дорогах местного значения.



