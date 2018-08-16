Старомышастовская: что сделано за лето
В станице Старомышастовской ведется благоустройство территории.
Как сообщил нам глава поселения Сергей Долженко, сейчас ведется ремонт дороги по улице Мичурина. На участке от улицы Светлой до Чапаева ведется отсыпка дороги гравийно-песчаной смесью и грейдирование. Протяженность дороги — 3,6 километра. Стоимость работ — более 6,6 миллионов рублей. Подрядчик — фирма ООО «НДОР».
По этой же улице на участке между улицами Пушкина и Новая жизнь меняют старые водопроводные трубы и укладывают новые.
Заканчивается капитальный ремонт асфальтной дороги от улицы Степной до хутора Восточного. Протяженность — 4,8 километра.
Перед началом учебного года обновлена разметка на дорогах местного значения.
Комментарии
даже трудно себе вообразить такое достижение в 2018 году,ГРЕЙДИРОВАНИЕ дороги !!
многострадальная Чапаева так и осталась "незагрейдированной"
а уж фанфары по поводу освоения бюджета в виде укладки асфальта ,на достаточно хорошее покрытие межу Старомышастовско (где центральная ул.Красная находится в более ужасном состоянии) и хутором Восточным,тут вообще к месту,с учетом того,что (смею предположить) Старомышатсовская вообще не имеет к этому никакого отношения