Статистика по пожарам в Динском районе: 5 погибших, 9 пострадавших

На Кубани установилась настоящая жара. Отметки на термометрах предательски держатся в районе 40 градусов. Дождей в некоторых районах не видели уже несколько месяцев. Да лучше бы их и не было, вздыхают там, где долгожданные осадки обернулись градом.

В связи с засухой 5 июля в Динском сельском поселении введен особый пожароопасный режим. Что это значит для жителей, нам рассказал начальник районного отдела ГО и ЧС Виктор Титаренко.

– Нужно понимать, что в такую погоду любой костер может спровоцировать беду. Жителям запрещено разводить костры, жечь сухую растительность. Штрафы за это удвоены. В каждом поселении сформированы мобильные группы, которые мониторят территорию: следят за задымлением и своевременно на это реагируют. Но главным нашим щитом от пожаров выступают наблюдения из космоса. В крае ведется мониторинг термальных точек, если такие наблюдаются, информация тут же передается оперативному дежурному муниципалитета. После введения особого пожароопасного режима пожаров, подлежащих государственной регистрации, в районе не зафиксировано.

Всего же с начала года в нашем районе произошло 60 пожаров. Огонь унес жизни пятерых человек, девять пострадали. Зафиксировано 228 загораний мусора. По этим фактам пять должностных лиц и девять юридических лиц привлечены к административной ответственности. За сжигание мусора административные комиссии сельских поселений привлекли к ответственности 25 человек.

СПРАВКА

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: