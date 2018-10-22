Ставки налога на имущество для предпринимателей в Динском районе

После публикации о том, что предприниматели из Агронома добились снижения налоговой ставки на имущество, журналисты «РВС» решили узнать: какова эта ставка во всех поселениях района и планируют ли ее снижать или, может быть, повышать.

Итак, налог на имущество для предпринимателей за 2017-й год составляет:

Старомышастовское сельское поселение — 0,8%, ставку понизили после бурных дебатов с представителями местного бизнеса.

Красносельское сельское поселение — понижена до 1%.

Нововеличковское сельское поселение — понижена до 0,1%.

Васюринское сельское поселение — 2%, сегодня, 22 октября, состоится сессия депутатов местного совета, на которой будет рассмотрен вопрос о понижении ставки

Пластуновсксое сельское поселение — 2%, 30 октября состоится сессия депутатов местного совета, на которой будет рассмотрен вопрос о понижении ставки но не менее, чем до 1%.

Южно-Кубанское сельское поселение — 2%, понижать не планируют, обращений от предпринимателей по этому поводу не было.

Новотитаровское сельское поселение — 0,1%. Самая низкая ставка в районе была принята изначально, снижать ее не пришлось.

Первореченское сельское поселение — 2%, есть обращения предпринимателей, 25 октября совет депутатов будет решать, снижать ли ставку или оставить в прежнем размере.

Динское сельское поселение — 0,1 %, 25 октября состоится сессия депутатов местного совета, на которой будет рассмотрен вопрос о повышении ставки.

Мичуринское сельское поселение - ставка снижена до 0,5%.