Стенды Аллеи Славы в Динской переделают





Старые уже демонтировали.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Динской обнаружила ошибку на стендах, расположенных на Аллее Славы.

Фамилия ее отца – ветерана Великой Отечественной войны – была написана на одном из них. По наблюдению женщины, создатели памятных баннеров допустили грубую ошибку: на них изобразили орден Отечественной войны, а написали: кавалеры ордена Славы (и перечислили имена жителей района, удостоившихся этой награды).

Она надеялась, что этот момент исправят.

К оформлению памятных стендов была причастна администрация Динского поселения. Тогда мы передали им обращение дочери ветерана и сделали устный запрос через мессенджер, попросив пояснить ситуацию.

Главная суть ответа от ведомства была такова: изображение ордена – это лишь «обобщенный символ героизма и отваги», который «не имеет отношения к текстуальной части».

На просьбу уточнить, действительно ли ошибка не признана и не будет исправлена, нас отослали к первоначальному тексту ответа. Вот как дословно он звучал:

«На Аллее Славы имеется факт размещения на пилонах, посвященных Великой Отечественной войне, ордена Отечественной войны. Данный орден на каждом из вышеуказанных пилонов символизирует отношение стендов к тематике Великой Победы и на каждом из них используется как обобщенный символ героизма и отваги солдат, прошедших эту войну, и своим содержанием относится не к текстуальной части, а к художественной части его оформления».

Публикация с ответом местной администрации вызвала общественный резонанс, а саму тему подхватили многие краевые и даже федеральные СМИ.

Сама же власть отказалась от своего комментария, аргументируя тем, что официального запроса (на специальном бланке, через электронную почту) не получали. Хотя, по закону о СМИ, это необязательное условие для получения официального ответа. До этого мы много раз общались и отправляли представителям организации обращения местных, оперативно получая ответы.

Нам не трудно, мы повторили запрос еще раз, только уже на официальном бланке. Отправили его на электронную почту.

Ответ прислали, только его суть изменена. Рассказываем.

По информации ведомства, реконструкция мемориального комплекса «Памяти погибшим воинам» в Динской на пересечении улиц Красной и Гоголя была в 2015 году.

Художественное оформление, разработка эскизов Аллеи Славы осуществлялись в рамках подготовки празднования очередной годовщины Победы в ВОВ администрацией Динского поселения и рекламно-производственной компанией. Кто именно разрабатывал техническое задание и дизайн макетов, не сообщили, написав, что «информация отсутствует».

Принимал работы отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Динского сельского поселения. Было потрачено 39 тыс. 100 рублей из местного бюджета.

22 января стенды сняли. Как отметили в ответе: чтобы уточнить списки награжденных.

«Списки участников ВОВ Динского сельского поселения, награжденных орденом Славы, направлены на согласование в “Историко-краеведческий музей”, военный комиссариат Динского района и Динской районный совет ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», – прокомментировали в госучреждении.

Работу будут переделывать опять за счет бюджета поселения.

Разработка эскизов макета по художественному оформлению стендов возложена на отдел по социальным вопросам и потребительской сферы администрации Динской.

О сроках изготовления, стоимости работ сообщат позже, после уточнения и согласования списка участников ВОВ, награжденных орденом Славы.