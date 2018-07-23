Стены Новотитаровской детской поликлиники «съедает» грибок

Молодая мама прислала в «РВС» фотографии детской поликлиники станицы Новотитаровской, которые она сделала во время посещения медучреждения.

«Вы посмотрите на эти стены. Они поражены грибком, а ведь здесь принимают грудничков. Это же просто опасно! Причем грибок этот повсюду. И в кабинете у педиатра, и аккуратно заставлен стульями в холле. Здание в жутком состоянии, хоть и ремонт вроде сделали несколько лет назад», - пишет девушка.

Молодая мама не понимает, как же могли допустить, чтобы самые маленькие пациенты приходили на прием и попадали в такие условия. «Я хоть и не медик, но прекрасно знаю, что грибок негативно влияет на здоровье. Получается, мы приходим лечиться, а попутно получаем порцию вреда для организма», - подытожила она.

23 июля главный врач Динской ЦРБ коротко прокомментировал данную ситуацию: «В ближайшие 2-3 недели будет сделан локальный косметический ремонт».