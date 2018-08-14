Степан Марянян: «Дома всегда ждет мой женский батальон»

Динской район богат талантливыми людьми. Одним из тех, кем гордится наша земля, стал молодой спортсмен Степан Марянян. В свои 26 лет он уже многого достиг, завоевал огромное количество наград. На днях на чемпионате России по греко-римской борьбе в Одинцово в весовой категории до 63 килограммов Степан взял золото.

«РВС» лично пообщалась со спортсменом.

- Как начался ваш путь в греко-римской борьбе? Кто привел в этот спорт?

- Помню как сейчас, как в 9 лет отец пришел со мной в секцию, которая находится в станице Динской. Он очень хотел, чтобы я занимался этим спортом. Сначала мне не понравилось, было тяжело. Я даже одно время хотел бросить заниматься, сбегал с тренировок. Но отец терпеливо возвращал меня на правильный путь, приводил снова и снова в спортзал. Уже года через два я втянулся, привык. Мне начала нравиться греко-римская борьба. Именно благодаря отцу я в этом спорте, за что ему безгранично благодарен, за его выдержку и терпеливость.

- Каким стало ваше первое запоминающееся достижение, которым вы гордитесь?

- Это были Европейские Олимпийские игры в Баку 2015 года, где я завоевал золото. Была огромная гордость за то, что удалось добиться победы, отстоять честь своего края, страны.

- Сколько времени в день вы уделяете тренировкам?

В день у меня три тренировки: в 8.00 зарядка, затем в 11.00 утренняя и в 17.00 — вечерняя. Длятся они более 2 часов. Но борьба — это больше, чем спорт. Я живу ею.

- Жизнь спортсмена расписана по часам. Как все успеваете? Остается ли время на семью?

- Действительно, мой график очень плотный. Постоянные тренировки, сборы, соревнования. Времени расслабиться особо нет. Мы как солдаты, сами себе не принадлежим. С семьей тоже не так часто получается видеться, как хотелось бы. Но я ни капли не жалею, ведь вижу результаты своего труда, достижения. Меня всегда греет мысль о том, что дома ждет мой «женский батальон» - мамуля, любимая жена и доченька. Они — главная группа поддержки.

- Планируете ли вы начать тренировать юных спортсменов?

- Пока я этим не занимаюсь, но в дальнейшем планирую начать тренерскую деятельность.

- Что бы вы пожелали подрастающему поколению и всем жителям Динского района?

- В любом деле тяжело в начале. Никогда не сдавайтесь, идите до конца, если поставили цель. В здоровом теле — здоровый дух, поэтому не забывайте хотя бы час в день посвящать спорту.

- К каким следующим соревнованиям вы готовитесь в данный момент?

- У нас на горизонте чемпионат мира, который пройдет в октябре этого года в Будапеште. Сейчас подготовка идет полным ходом.

Я также хотел бы поблагодарить главу Динского района Сергея Пономарева за то, что он уделяет так много внимания развитию спорта, ведь это очень важно для подрастающего поколения. Намного лучше проводить время в спортзале, нежели «шататься по улицам».

Также большое спасибо жителям Динского района за поддержку, которая ощущается и помогает достигать новых высот.