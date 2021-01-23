Степан Марянян стал призером на чемпионате в Ростове

В Ростове-на-дону прошел предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе. В нем принимал участие наш земляк - многократный победитель чемпионатов России и мира, заслуженный мастер спорта Степан Марянян. По требованиям Роспотребнадзора мероприятие было без зрителей. Все присутствующие находились строго по аккредитациям с наличием анализа на COVID-19.

Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 60 кг. Далее еще будут проводиться международные турниры, сборы, будет формироваться команда на чемпионат Европы. Кандидаты оцениваются по показателям и достижениям за последние два года. За это время Степан сделал много стартов. Желаем ему высших результатов и побед!