Фото из Инстаграма Степана Маряняна
Степан Марянян во второй раз покорил Европейские игры
Борец греко-римского стиля, наш земляк, чемпион мира Степан Марянян завоевал золото Европейских игр в Минске.
Степан выступал в весовой категории 60 кг. В финальной схватке наш земляк одержал победу над венгром Эриком Торбой.
Сегодня спортсменов сборной России посетил глава государства Владимир Путин. Об этом в своем Инстаграме написал Степан.
Кстати, золото первых Европейских игр 4 года назад также завоевал Марянян. Вторым, как и в этот раз, был Торба.⠀
- Главное - настрой, - прокомментировал спортсмен. - Ты можешь быть в плохой форме, но важен именно настрой. Я был нацелен на победу.
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