Степан Марянян одержал очередную достойную победу и завоевал золотую медаль в турнире на Кубок России по греко-римской борьбе.

Соревнования прошли в Республике Башкортостан.

Спортсмен участвовал в олимпийской весовой категории до 60 кг.

Мы встретились и пообщались с чемпионом мира, двукратным победителем Европейских игр о тренировках, соревнованиях, здоровье и воспитании спортсменов. Перед интервью мы собрали вопросы от жителей Динского района и все задали их Степану.

Помните тот день, когда впервые пришли на тренировку?

Да, помню. Это было в сентябре 2000 года. Отец привел меня на борьбу в Динской: раньше борцовский зал находился там, где бывшее медицинское училище на Красной.

В то время в станице было немного секций единоборств, а отец хотел, чтобы я занимался именно ими. Выбрал греко-римскую борьбу. И вот практически 20 лет я занимаюсь.

Отец сам как-то был связан с единоборствами?

Нет, отец не занимался спортом. Был индивидуальным предпринимателем. У нас есть дядя в Армавире, работает там тренером, он ему посоветовал: «Отдайте в греко-римскую борьбу, не пожалеете».

Я помню обстановку, когда пришел в первый день на тренировку, мне понравилось.

Были ли еще какие-то виды спорта в вашей жизни?

Когда я пришел на борьбу, мне было 9 лет. А до этого, с 7 до 9 лет, занимался акробатикой. Чуть-чуть подготовили меня к борцовскому ковру, уже более окрепший начал заниматься борьбой.

А почему не продолжили заниматься акробатикой?

Не видели во мне акробата, наверное, все-таки (смеется).

Какие соревнования на протяжении 20 лет запомнились больше всего?

Чемпионаты мира, где я выигрывал. Это высшие награды, которые у меня есть. Европейские игры – очень значимые соревнования, первые проходили в Баку (первые в истории Европейские олимпийские игры) и вторые уже в Минске. Это масштабные соревнования, как мини-олимпиада, можно сказать.

В 2018 году в интервью «РВС» вы говорили, что одно время хотели бросить борьбу, сбегали с тренировок. Но отец терпеливо возвращал вас на правильный путь, приводил снова и снова в спортзал. Уже года через два вы втянулись, привыкли. Не раз наши читатели интересовались: нужно ли все-таки детей заставлять заниматься спортом?

Расскажу свою историю.

Когда я начал заниматься, поначалу мне нравилось: обстановка, коллектив, все эти моменты.

А когда начались серьезные нагрузки, тренировки, к этому привык не сразу. Ребенок не любит выдерживать нагрузку. Когда можно пойти на улицу покататься на велосипеде или погулять с одноклассниками, никто не хочет идти на тренировку.

И вот в этот момент очень важно, чтобы родители смотрели за этим. Мое личное мнение: надо все-таки чуть-чуть заставлять детей заниматься спортом, чтобы хотя бы час-два в день они уделяли физической активности.

Тем более сейчас, в век телефонов, гаджетов, всего этого, дети могут сидеть целыми днями дома, играть. Необходимо следить, чтобы как можно меньше времени они проводили за компьютерами, телефонами, а больше тренировались на улице, может, на детских площадках. Все равно это спорт.

Может, они не станут профессиональными спортсменами, но окрепнут физически, у них будет хорошая духовная и моральная подготовка. Когда человек сильный, он уверен в себе. И я считаю, это очень важно для реализации дальнейших своих перспектив.

Своих детей планируете отдать в спорт?

Да, но куда, пока не знаю, если честно. Сына, наверное, в борьбу. А вот с дочкой еще будем думать, может, на гимнастику куда-нибудь. У нас в Динской много хороших школ, учащиеся которых выступают на первенствах России, края и занимают достойные места. Поэтому не сомневаюсь, что здесь достойные тренеры, и наши дети будут заниматься у них.

Как мотивировать ребенка заниматься спортом?

Во-первых, личным примером.

Во-вторых, это могут быть какие-нибудь соревнования, мастер-классы, куда стоит сходить с ребенком, показать, чтобы он посмотрел, как это будет в перспективе выглядеть, какие плюсы от этого. Немаловажный фактор, когда они видят соревновательный процесс, когда приезжают чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы.

Когда дети в живую смотрят на них, они мотивируются.

Я когда в свое время увидел олимпийского чемпиона, мне казалось, что это идеал, к которому надо стремиться.

Сколько лет вам тогда было?

Лет 10, может, побольше чуть-чуть.

Помните свои первые соревнования?

Да, свои первые соревнования тоже помню, спустя месяц моих тренировок, они проходили в Новотитаровской, участвовал в первенстве Динского района. Я там занял первое место. Хотя ребята были уже более опытные, тренировались в течение года.

Читатели интересуются, какие места занимали в детстве, дальше тоже первые?

Нет, конечно. Спорт – это такая вещь, сегодня ты первое место занял, завтра – второе, третье. Просто самое главное, как по мне, никогда не опускать голову, не падать духом, какое бы место ни занял, наоборот, это должно мотивировать. В следующий раз надо сделать правильные выводы, почему проиграл, какие ошибки допустил. Без проигрышей не бывает побед. Поэтому в спорте это нормально, главное, каждый раз вставать и идти дальше.

Как воспитать сына-победителя?

Хороший вопрос (смеется).

Я думаю, родители должны больше времени уделять этому, увидеть потенциал, но и самому ребенку необходимо понимать, что это его.

Я считаю, во мне увидели, что это мой вид спорта, не прогадали.

Не нужно сильно давить. С маленького возраста не надо давать сильные нагрузки, чтобы у ребенка в первую очередь был интерес. А потом постепенно добавлять нагрузки.

Есть дети, которые вывозят такие нагрузки. Но есть те, которые и нет, вот надо эту грань не переступать – и будет чемпион.

А так, просто тренироваться, верить и, самое главное, заложить мечту в ребенка, чтобы он с детства уже об этом мечтал.

Многие наши олимпийские чемпионы, вспоминая школьные сочинения, отмечают, что писали, как хотели бы стать чемпионами. И спустя время они ими и становились.

Поэтому ребенок с детства должен мечтать быть победителем.

Можно ли достигнуть успеха, занимаясь двумя видами спортами?

Если рассматривать профессиональный спорт, думаю, тяжело совмещать и выступать на высоком уровне, то есть на чемпионатах России, Европы, мира. Конечно, есть такие виды спорта, как дзюдо и самбо. Но даже профессиональные дзюдоисты не совмещают. Для себя можно, конечно, заниматься, а для высоких результатов, я думаю, все-таки надо выбрать одно направление.

Как появились соревнования по греко-римской борьбе на призы Степана Маряняна?

Этот турнир зародился 3 года назад. В 2017 году мои старшие товарищи предложили провести его среди детей. Но я сначала засомневался, просто люди иногда по-разному понимают. Еще как бы сам спортсмен, но уже проводит турнир на свои призы. Вот этот момент меня чуть смущал, но я посоветовался со своими тренерами, и они меня поддержали. Провели в 2017 году, в 2018-м и в 2019-м. В этом году, к сожалению, пока неизвестно, проведем или нет, будем надеяться, конечно, на хорошую обстановку в мире и стране, что не закроют нас на карантин. Вообще, он у нас стоит в планах декабря, а там – если позволит обстановка.

Соревнования проходят в Динской, в спортивном комплексе «Аполлон». Возрастные категории – младшие юноши 2005-2007 годов рождения. Но каждые соревнования мы регулируем. Могут быть парни 2007-2008 годов, могут быть постарше, нет одного возраста. Мы проводим их для того, чтобы популяризировать наш вид спорта – борьбу. И в первую очередь хочется, чтобы ребята из Динского района показали хорошие результаты. Потому что у нас в турнире участвует 350 человек. Это весь край. Из Ставропольского края, Ростовской области, Адыгеи и других ближайших регионов приезжают участвовать. Конкуренция сильная. И, конечно, хочется, чтобы местные ребята тоже завоевали медали. Поэтому мы регулируем возрастные категории, чтобы кто-то из наших показал хорошие результаты и занял призовое место.

Кто представляет Динской район на вашем турнире?

У нас в районе много школ. В первую очередь это ДЮСШ № 1, которая базируется в «Аполлоне», они выступают. Также у нас в Новотитаровской есть школа борьбы, в Васюринской, Южном, Старомышастовской.

Участвует ли в организации турнира молодежь?

Да, конечно, помогает. Собрать зал, подготовить его, ковры постелить, привезти все оборудование, награды. В основном помогают бывшие борцы, которые раньше когда-то тренировались и сейчас уже занимаются другими делами, участвуют, приходят, помогают. Это все ученики моего первого тренера Александра Вениаминовича Комова.

Сколько у вас было тренеров?

Первый мой тренер, к которому я пришел, был Александр Вениаминович Комов, заслуженный тренер России. К сожалению, в 2015 году его не стало. С детства до 2015 года, 15 лет он мне был как второй отец, как тренер, как учитель. Он «залил фундамент», очень крепкий. При Комове мы работали уже и с Игорем Ивановичем Ивановым, это тренер из Краснодара, из регионального центра, является моим тренером сейчас. Работаем также вместе с Алексеем Игоревичем Ивановым – его сыном.

После завершения кубка России в своем инстаграме вы написали о годовалом перерыве перед соревнованиями. С чем он связан?

Перерыв связан с карантином в первую очередь. Он был бы меньше, конечно, если бы не эта обстановка. Мы готовились к Олимпийским играм, оставался последний этап отбора, это Международный турнир, куда мы должны были выехать с моим основным конкурентом. Буквально за неделю он отменился, все закрылось на карантин и затянулось, открылось только вот в октябре. У меня все было хорошо, со здоровьем ничего не случилось. Если кто-то подумал, что у меня какая-то травма, нет, я все это время тренировался. Годовой перерыв у меня был, но я не отдыхал. Постоянно в форме, постоянно тренируюсь, готовлюсь.

Какие следующие соревнования?

Чемпионат мира, который пройдет в декабре в Сербии, в Белграде.

Читатели интересуются: кто основные соперники на предстоящем чемпионате мира в Сербии и Олимпийских играх?

Японцы хорошо выступают, у нас очень конкурентоспособная весовая категория. Много ребят равных. Есть из Ирана борцы, из Узбекистана, по одному из разных стран наберется серьезная конкуренция, где придется просто отдавать себя всего, чтобы зацепиться.

Чемпионат мира и Олимпийские игры – это практически те же участники, просто круг сужается.

В каком весе планируете выступать в Сербии и Олимпийских играх?

Я вообще выступаю и в 60 кг, и в 63 кг. Но 60 кг – это весовая олимпийская категория, 63 кг – это не олимпийская, промежуточная. Мы решили спуститься в олимпийскую и на Кубке России уже боролись в 60 кг. И так же планирую на чемпионате мира и на Олимпийских играх, если все будет хорошо, в 60 кг.

Вопрос от читателя: «Сколько обычно гоняли в 63?»

Мой рабочий вес – 65 кг. Поэтому 63 кг мне гонять немного, пару кг. Вот в 60 кг более ответственный подход нужен. У нас взвешивание за два часа до соревнований, мы физически не можем гонять, как бойцы гоняют по 10-15 кг. Для борца это тяжело, потому что у нас нет времени для восстановления. За 2 часа невозможно восстановиться.

Как морально настраиваетесь на соревнования?

Я чуть-чуть изолируюсь от всех. Уезжаю на сборы перед каким-нибудь ответственным стартом и стараюсь просто читать книги, смотреть фильмы, тренироваться. Самое главное, не отвлекаться ни на что, не распылять энергию, эмоции сохранять, все это надо копить, собирать, чтобы потом на соревнованиях выдать.

Какая у вас любимая книга?

Наверное, «Шантарам». Я недавно прочел, очень интересная.

А фильм?

Фильмов много. Исторические, военные нравятся, такие как «Троя», «Гладиатор», «Спартак», например.

Как вообще происходит физическая подготовка у борцов?

У нас есть 3 этапа подготовки перед основным стартом. Первый – базовый сбор, обще-физическая подготовка, то есть акцент идет больше на ОФП.

Второй сбор идет больше на технику, тактику, работаем на ковре, приемы отрабатываем.

А третий – заключительный сбор, там у нас подводка, нагрузки снижаются, кто-то вес гонять начинает. Подводим себя, чтобы были свежими, не загруженными и готовыми к старту.

Что чувствуете перед выходом?

Конечно, есть волнение. Оно должно быть. Это нормально для человека, если ты не робот. Но самое главное, когда я выхожу на ковер, у меня это все пропадает. Ожидание – самое тяжелое. Самое главное – хорошо размяться и быть в себе уверенным: до этого ты выполнил такой фронт работ, что тебе не страшен никакой бой.

Каждый день тренируетесь?

Каждый день, кроме воскресенья. Но опять же смотря на каком этапе я нахожусь. На сборах у нас по три тренировки в день: это часовая утренняя зарядка, дневная двухчасовая и вечерняя двухчасовая. Но если я дома нахожусь, то в перерывах между сборами, недельку или 10 дней, делаю по одной тренировке.

Регулярно соблюдаете здоровый образ жизни?

Я стараюсь держать режим, вовремя ложиться спать. Сон очень важен для восстановления, после таких нагрузок, если мы плохо поспим, то утром уже на тренировке не сможем выполнить объем работы, который необходимо выполнить. Поэтому стараюсь держать режим, не нарушать его, стараюсь правильно питаться.

А семья вас поддерживает в этом?

Да, конечно. Я даже когда вес начинаю придерживать, соблюдаю диету, то все, у меня в семье все на диете сидят. Заранее говорю, чтобы дома не было никаких сладостей. Очень важно, чтобы понимали и поддерживали, когда спортсмен готовится.

Планируете ли вы тренировать детей?

Думаю, да. Но после своей карьеры. Когда я уже сам доборюсь, потому что тяжело совмещать и тренерскую деятельность, и самому выступать. Думаю, как минимум, пару лет еще поборюсь.

У борцов возрастных ограничений нет, пока есть силенки, ты можешь выступать, хоть до 40, 50 лет.

Если все же будете тренировать, то в Динском районе?

Пока определенно не отвечу на этот вопрос. Сейчас по возможности заезжаю в наш зал, тоже провожу тренировки, мастер-классы какие-то.

У нас в районе перспективные борцы?

Да, много ребят, у которых горят глаза. Ребят, которые хотят добиться успеха именно в борьбе. Я хочу, чтобы у нас в районе было много чемпионов мира, Европы, олимпийских чемпионов. Сейчас у нас большое внимание уделяется спорту. Районная, краевая администрации строят залы, в Динской построили краевой центр единоборств при поддержке губернатора. Строятся также малобюджетные спорткомплексы, куда будет входить секция греко-римской борьбы. При таких возможностях грех, чтобы у нас не было чемпионов (улыбается).

Я надеюсь и желаю всем нашим молодым ребятам, кто тренируется, верить в себя – и обязательно все получится.

Если родители только думают отдать ребенка на греко-римскую борьбу, с какого лучше возраста это сделать?

На борьбу по-разному отдают. И в 7 лет могут отдать, и в 8, и в 10. Мое мнение: слишком рано не нужно. Если есть возможность, можно сначала отдать на плавание, чтобы у человека общее физическое состояние укрепилось. Еще смотря какой ребенок. Если он сам по себе крепкий, то можно и в раннем возрасте. Если слабенький, то лучше, чтобы укрепился чуть-чуть.

Ходят ли девочки на греко-римскую борьбу?

Нет, это, наверное, единственный вид спорта, где нет девочек. В вольной борьбе есть, а у нас только мужской вид спорта.

Планируете ли вы связать жизнь с какой-то другой сферой деятельности?

Я в прошлом году окончил Кубанский государственный университет, факультет управления и психологии. Планирую заняться, но пока не знаю, в каком именно направлении. Хочется что-то сделать во благо станицы, района, края. Планов много, но все это будет реализовываться только после моей карьеры, после Олимпиады.

Скажете что-то молодежи?

Я бы хотел сказать не только молодежи – всем, чтобы занимались спортом. Потому что спорт – это фундамент состояния, здоровья. Пожелать всем удачи и продуктивности.

Большое спасибо, Степан, что уделили время. Желаем еще больше побед и достижений!