Стоимость новогоднего стола - 2019
Визитная карточка новогоднего стола – салат "Оливье" и шампанское. Хозяйки стараются, чтобы их блюда были разнообразными и вкусными. В среднем каждая семья из четырех человек потратит на продукты к Новому году 5300 рублей.
Напитки
Шампанское «Российское» – 165 руб.
Коньяк – 400 руб.
Водка – 350 руб.
Вино – 300 руб.
Вода минеральная – 25 руб.
Сок, 2 л – 129 руб.
Оливье
Колбаса, 500 г – 180 руб.
Майонез, 400 г – 63 руб.
Картофель, 300 г – 8,5 руб.
Зеленый горошек – 62 руб.
Морковь, 100 г – 3 руб.
Соленые огурцы, 200 г – 60 руб.
Яйца, 10 шт. – 75 руб.
Лук, 100 г – 3 руб.
Мясное
Колбаса полукопченая, 500 г – 204 руб.
Филе куриное, 1 кг – 260 руб.
Говядина, лопатка, 1 кг – 369 руб.
Свинина, ошеек, 1 кг – 280 руб.
Молочное
Масло сливочное, 200 г – 112 руб.
Сыр, 0,5 кг – 189 руб.
Морепродукты
Икра красная, 140 г – 470 руб.
Шпроты – 120 руб.
Селедка, 0,5 кг – 120 руб.
Овощи, фрукты, грибы
Огурцы, 1 кг – 141 руб.
Помидоры, 1 кг – 122 руб.
Апельсины, 1 кг – 113 руб.
Лимоны, 1 кг – 128 руб.
Мандарины, 1 кг – 77 руб.
Ананас, 1 кг – 249 руб.
Маслины, 1 кг – 109 руб.
Грибы, 1 кг – 340 руб.
В среднем в 2018 году в России рост цен на овощи обогнал инфляцию в 10 раз.
По данным Росстата, самые заметные изменения зафиксированы на ценниках следующих продуктов:
яйца опередили рост инфляции в 20 раз;
помидоры – в 23 раза;
огурцы – в 40 раз;
капуста – в 25 раз.
Комментарии
Вообще не вижу смысла встречать новый год как какой-то праздник. Достаточно вспомнить то, что ждет нас всех в 2019 году.
Рост НДС, рост ГСМ, рост ЖКХ, рост акцизов, новые налоги и поборы ....