Стремление быть первым - это ключ к успеху в жизни

Ты работаешь в индустрии красоты? Хочешь открыть свой бизнес? Не знаешь, с чего начать?

Международная ассоциация профессионалов индустрии красоты IBI – твой главный шанс.

Большое количество мастеров уже стали ее членами, начали достигать успехов и состоялись как профессионалы.

Ассоциация проводит различные международные форумы, чемпионаты, обучение, где мастера узнают много новой информации о последних тенденциях и прогрессивных направлениях, обмениваются опытом, соревнуются.

Помимо этого, здесь также всегда помогут создать и правильно развивать свой бизнес в сфере красоты, поддержат на всех этапах.

Международная ассоциация профессионалов индустрии красоты – это большая семья, в которой заботятся о каждом ее члене.

Помимо всецелой поддержки и развития профессионалов, на базе организации учрежден благотворительный фонд "Планета добрых людей". Основная его задача – помощь людям, имеющим тяжелые заболевания или попавшим в сложную жизненную ситуацию, малоимущим семьям.

Отдельно стоит отметить детей-сирот, которые как никто нуждаются в поддержке, ведь они остались без родительской любви. Фонд всецело помогает им, направляет свои ресурсы на то, чтобы у этих малышей было все для комфортной жизни.

Ресурсы на оказание различных видов помощи поступают из добровольных взносов.

Каждый желающий может оказать посильную помощь и сделать доброе дело.

Члены и партнеры Международной ассоциации профессионалов индустрии красоты IBI активно участвуют в жизни фонда, ведь красота начинается с внутреннего мира и хороших поступков.

Что вам даст вступление в ассоциацию?

Международная ассоциация профессионалов индустрии красоты (далее по тексту МАПИК-IBI) создана в 2015 году и зарегистрирована в 2017 году.

С 2017 года название «Международная» означает не региональную принадлежность ассоциации, а местонахождение ее штаб-квартиры. Налаживаются региональные и международные связи. Формируются отделения и представительства. Создаются подведомственные предприятия для реализации уставных задач МАПИК-IBI.

Сегодня меняющиеся условия ведения предпринимательской деятельности требуют принципиально нового подхода к организации работы общественных объединений предпринимателей и работодателей при выполнении ими широкого спектра задач – от активного участия в экономическом развитии страны до решения конкретных задач рядового предпринимателя.

При этом декларируемая в последнее время со стороны власти всемерная поддержка бизнес-сообщества сопровождается принятием нормативных актов, которые практически загоняют его в тень или ставят на грань ликвидации, что значительно усложняет функционирование всех общественных объединений предпринимателей и требует адекватной реакции на быстро изменяющиеся условия работы. Именно поэтому принципиально невозможно без определенной гибкой политики при одновременно жестком отстаивании стратегических и тактических интересов собственников и менеджеров высшего звена.

В настоящее время подавляющее большинство предпринимателей, имеющих политические или общественные интересы, а также время и средства для их реализации уже входят в объединения МАПИК-IBI. Неохваченным остается наиболее рациональный слой средних предпринимателей, реально занимающихся делом и не имеющих ни времени, ни особых интересов для работы в какой-либо организации без четко определенных целей и задач.

В рамках программы развития ассоциации:

организация и проведение конгрессов, форумов, чемпионатов, фестивалей в сфере индустрии красоты как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,

создание и развитие новых коллективных форм информационного, правового и рекламного обслуживания,

использование возможности благотворительного фонда ассоциации "Планета добрых людей" для оказания помощи в приобретении профессиональных навыков малоимущим семьям, содействие обеспечению доступности образования для талантливой молодежи,

содействие развитию эффективных форм организации профессионального учебного процесса,

содействие продвижению новых технологий в индустрии красоты,

усовершенствование конкурсного движения,

организация профессионального обучения и повышения квалификации мастеров в России и за рубежом,

поиск и продвижение талантов,

разработка и реализация программ развития и совершенствования сферы услуг,

участие в общественной деятельности, направленной на популяризацию сферы услуг,

содействие в разработке и продвижении уникальных программ и технологий,

создание сети региональных отделений и координация их деятельности,

создание и проведение профессиональных форумов и конгрессов,

подготовка высококвалифицированных судей, обучение практике современного судейства,

подготовка высококвалифицированных инструкторов,

подготовка высококвалифицированных администраторов для салонов красоты,

оказание консультативной и иной помощи членам ассоциации,

обмен опытом и мнениями серди членов ассоциации,

создание команды сборной России для участия в российских и международных конкурсах,

участие в бизнес-тренингах, мастер-классах, которые помогут создать свой успешный бизнес в бьюти-индустрии.

Международная ассоциация индустрии красоты помогает своим членам развиваться, консультирует в необходимых вопросах.

Президент Международной Ассоциации Профессионалов Индустрии Красоты Ольга Лунина





Мастера получают информацию для разработки и продвижения своего бизнеса, обеспечиваются поддержкой на каждом этапе. Профессиональные преподаватели ассоциации помогут успешно пройти процесс развития, удержаться на плаву среди конкурентов.

Консультанты ответят на вопросы, как зарегистрировать бизнес, помогут освоить антикризисный менеджмент, разберут по полочкам, как быть лучшим в своей области, начать получать настоящую прибыль, разработать уникальную стратегию развития бренда.

Тренинги внутри ассоциации научат, как составить грамотный рабочий бизнес-план, сделать салон прибыльным и разобраться в самых тонких деталях организации.

У каждого члена Ассоциации есть все необходимые возможности, чтобы стать непревзойденным специалистом и создать свой прибыльный бизнес.

Если вы хотите достичь успеха в индустрии красоты, но не знаете, с чего начать, будем рады видеть вас членом нашей семьи.

Контакты:

Телефон: 8 (965) 217-67-97 (Ольга Лунина — Президент Международной Ассоциации Профессионалов Индустрии Красоты).

e-mail: luninaov@inbox.ru

Instagram: www.instagram.com/ibi_starworld/

Сайт: https://mapik-ibi.com/ibi/