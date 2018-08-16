Строимся по-новому: больше никаких разрешений

Как сообщил «РВС» старший помощник прокурора Динского района Юрий Кириченко, федеральным законом от 3.08.2018 г. № 340-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ. В соответствии с ними строительство или реконструкция объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не требует получения разрешения на строительство. Напомним, ранее нужно было собрать целый пакет документов из разных инстанций, чтобы государство одобрило стройку.

Для осуществления строительства (реконструкции) такого объекта необходимо надлежащим образом уведомить орган местного самоуправления о планируемых работах. Документальная форма для этой процедуры сейчас разрабатывается.

В срок не позднее одного месяца со дня их окончания застройщик обязан подать непосредственно в уполномоченный орган, через МФЦ либо по средствам почтовой связи или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства (ст. 51, ст. 51.1, ст. 55 Градостроительного кодекса РФ).