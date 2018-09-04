Строимся по закону. Новые правила для ИЖС

Как уже писала «РВС», с 3 августа 2018 года было отменено обязательное получение разрешения на строительство. Как теперь правильно и законно оформить постройку дома, мы узнали у начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации МО Динской район Павла Чупахина.

– Разрешение на строительство теперь официально не нужно. Какие документы следует подготовить людям, которые планируют начать строительство?

– Что касается индивидуальных жилых домов, часть 9 статьи 51 отменили: разрешение на строительство частного дома не требуется. Однако вместе с этим в Градостроительный кодекс ввели понятие «индивидуального жилищного строительства». Это объект до 3 этажей, высотой до 20 метров. Теперь это значение будет использоваться во всем законодательстве. Вместе с тем ввели статью 51.1 «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции жилищного строительства или садового дома».

Обратите внимание, что на садовый дом теперь требуется направлять уведомление в орган власти, к нему прикладываются документы, установленные статьей 51.1.

Градостроительный план люди вправе заказывать, но для направления и получения уведомлений он в настоящее время не нужен. Но, чтобы было понимание, где можно строить, какие коммуникации проходят на территории, какие охранные зоны, мы рекомендуем его все же заказывать. Это бесплатная муниципальная услуга. Срок ее исполнения – 20 рабочих дней.

– Как долго ждать ответа от архитектуры о возможности/невозможности начала строительства?

– В течение 7 рабочих дней после направления документа в архитектуру о планируемых строительных работах или реконструкции ИЖС орган проверяет и отсылает обратно уведомление о возможности либо невозможности начала ведения данных работ с указанием причин.

– Какие действия нужно предпринять людям по завершению постройки дома?

– После окончания строительства в течение 30 дней направляется уведомление об окончании данного строительства. К нему прикладываются в том числе документы, предусмотренные статьей 55 Градостроительного кодекса. Орган местного самоуправления, а в данном случае – архитектура проверяет эти документы и дает уведомление о соответствии/несоответствии в течение 7 рабочих дней. С ним человек ставит дом на кадастровый учет и регистрирует право собственности. В нашем случае отдел архитектуры сам направляет документы в органы кадастрового учета: уведомление, технический план дома.

Далее происходит постановка на кадастровый учет, если технический план составлен верно.

Какие сведения должны быть указаны в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений.