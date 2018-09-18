Строители избили студента из Агронома

В редакцию «РВС» обратились молодые люди, проживающие в Агрономе. 15 сентября, в минувшую субботу, одного из них избили рабоче, ремонтирующие местный Дом культуры.

По словам пострадавших, произошло следующее. 15 сентября примерно в 19 часов вечера компания молодежи сидела у местного ДК. В основном все они — студенты. Четверо парней, пять девушек. «Мы не выпивали! - подчеркнул наш собеседник, - Это принципиально в данном вопросе».

Рядом с ними отдыхала еще одна компания. Приехали на серебристой «приоре», 8 человек возрастом примерно до 30 лет, часть из которых — неславянской внешности. Они выпивали, громко слушали музыку, но в целом две компании друг на друга не обращали внимания.

В какой-то момент подвыпившие мужчины стали предлагать парням работу — вместе с ними ремонтировать ДК. Девушкам они тоже предложили подзаработать, но совсем иным, недвусмысленным способом.

Парни заступились за девушек, и тут же отхватили за это. Одного студента — 19-летнего Андрея Хренова - ударили бутылкой по лицу.

Парням удалось добраться к машине. Не теряя времени они поехали в Динскую ЦРБ. Туда же приехали их родители.

Как сообщили «РВС» в ЦРБ, пострадавшему была оказана медицинская помощь: обработаны раны в области головы, наложены швы. Молодой человек отпущен домой на амбулаторное лечение.

В ОМВД по Динскому району по этому факту ответили следующее: уголовное дело не заведено, проводится проверка.

Студенты, рассказав нам об этом случае утверждают, что произошедшему не дадут хода, так как мужчины, напавшие на них работают в ДК, ремонтируют там крышу. Пользуясь своей безнаказанностью, рабочие пристают к женщинам и девушкам, прогуливающимся в парке. Многие уже не рискуют выходить погулять, - подытожили наши собеседники.

Журналист «РВС» дозвонился в администрацию Мичуринского сельского поселения. Глава поселения Вячеслав Иванов был на выезде. Его заместитель Ольга Рассамаха не стала комментировать ситуацию, отметив, что все вопросы по этому делу следует задавать не в администрацию, а в полицию.







