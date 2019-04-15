Студия «Индиго» отметила первый день рождения

12 апреля 2019 года творческая студия «Индиго» отметила свой первый день рождения. Юные воспитанники пришли в футболках, которые собственноручно разрисовали. За этот год ребята приняли участие в нескольких выставках различного уровня. Как рассказала руководитель студии Ирина Волкова, виды занятий она старается чередовать, особенно это касается малышей. Рисование, лепка и прикладное творчество позволяют развивать творческие способности и взрослым и детям. Тем более что возраст для посещения студии не ограничен. С появлением легкого пластилина многие дети с удовольствием погружаются в процесс лепки.

Алиса занимается в студии с ноября, в студию ее привела мама.





Сестры Алиса и Соня посещают занятия вместе. Алиса любит рисовать животных, она бы хотела связать свою дальнейшую жизнь с творчеством, но с профессией еще не определилась. А Соня уже выбрала свой путь: она хочет стать дизайнером или фотографом.

Миша планирует стать строителем или архитектором. Он и сам знает, что у него есть талант, это отмечает и педагог.

«Строителю всегда нужно делать макеты и для этого нужна фантазия», – рассказывает мальчик.

Сейчас он работает над созданием необычного аппарата, который будет сочетать в себе несколько видов техники.



