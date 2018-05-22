Студия «Индиго» показала работы и вовлекла в творческий процесс гостей

19 мая в Динском музее провели «Ночь музеев». Ученики творческой студии «Индиго» вместе с руководителем Ириной Волковой приняли активное участие в этом мероприятии. Ребята представили рисунки на две темы: «Отечественная война» и «Моя семья». Свои полотна гостям продемонстрировали не только воспитанники студии, но и их учитель Ирина. В основном это портреты, написанные на холсте маслом.

Руководитель «Индиго» не только показала свои работы и работы учеников, но и вовлекла присутствующих в мир искусства, проведя мастер-классы по лепке и рисованию.

«Дети и их родители с удовольствием поучаствовали в творческом процессе, взявшись за кисти и предоставленный материал», – рассказывает Ирина.

В выставке приняли участие работы следующих учеников:

Анастасия Рыженкова (7 лет), Марианна Цугунян (9 лет), Полина Черашева (8 лет), Софья Бернацкая (7 лет), Матвей Кривцов (8 лет), Соня Гарьковенко (10 лет), Никита Класс (9 лет), Вероника Стеценко (13 лет), Даша Коцуба (4 года).



