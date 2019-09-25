Суд разобрался в деле пенсионерки, на которую составили протокол

Напомним, в июне в редакцию «РВС» поступило обращение от Веры Никитичны Ухиной. Пожилая женщина много лет отдала педагогической работе. В преддверии Дня Победы ей предложили помощь люди, представившиеся бывшими учениками. Они взялись отремонтировать забор. Но добрые намерения привели к неприятной ситуации. 24 апреля 2019 года членом административной комиссии Динского сельского поселения в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Согласно документу, Вера Никитична производила земляные работы, не получив разрешение на производство земляных работ. Эти работы проводились в связи с ремонтом забора.

Позже, учитывая характер совершенного правонарушения и роль правонарушителя, размер вреда и тяжесть наступивших последствий, административная комиссия Динского сельского поселения постановила прекратить производство по этому делу. И все же пенсионерка Вера Никитична хотела найти правду, по ее мнению, она ни в чем не виновата, она не по своей инициативе проводила эти работы, ей предложили помощь люди.

В итоге прошел суд. Решение его таково: постановление административной комиссии Динского сельского поселения о привлечении к административной ответственности Веры Никитичны Ухиной отменить. Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.