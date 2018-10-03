Судьба скандального знака у центра творчества
Глава района Сергей Пономарев и глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов сегодня, 3 октября, собрали пресс-конференцию по поводу судьбы знака, запрещающего остановку и стоянку у центра творчества.
Напомним, с 4 сентября у данной организации установлен знак, запрещающий остановку с табличкой, уточняющей расстояние, на которое распространяется запрет — 80 метров. Также установлен знак, уведомляющий водителей о работе эвакуатора.
Жители Динской выразили массовое недовольство этим нововведением. Скандальный знак даже самовольно заклеивали черной пленкой. Динчане надеялись, что знак уберут и все станет, как прежде.
Как стало ясно из заявлений на пресс-конференции, знак убирать не будут. Установлен он в связи с тем, что ширины проезжей части не хватает для организации парковки согласно ГОСТа. Представитель ГИБДД Антон Лукин пояснил, что дальняя точка парковки должна находиться на расстоянии минимум 7,7 метров от крайней линии дорожной разметки.
Родители предложили знак перенести на несколько метров ближе к расположенному рядом кафе. Чтобы высаживать детей из машины было удобнее и безопаснее. Предложение это занесено в протокол.
Проезжая часть перед кафе также закрыта для парковки. Еще в мае там были установлены вазоны с цветами. Как пояснил Виталий Литвинов, сделано это затем, чтобы транспорт не проходил по ливневке, так как ее конструкция не предусматривает такого транспортного потока.
Для создания более безопасных условий для пешеходов будут заменены светофоры на перекрестке улиц Красной и Пролетарской. Рассматривали и такую меру, как обустройство перильных заграждений в этом районе по обеим сторонам Красной.
Кроме того, Виталий Литвинов рассказал, что в следующем году начнется капитальная реконструкция улицы Коммунальной. А после начнется реконструкция Красной с обустройством подъездных путей к остановкам, установлением ограждения, освещением и т. д.
Сейчас в администрации поселения прорабатывают проекты по созданию платных парковок в центре станицы. Еще одна идея, озвученная на пресс-конференции — в будущем закрывать Красную для движения транспорта на выходные.
Комментарии
"Как стало ясно из заявлений на пресс-конференции, знак убирать не будут. Установлен он в связи с тем, что ширины проезжей части не хватает для организации парковки согласно ГОСТа"
А почему ГОСТ не озвучиваете??? Зачем прикрываться аббревиатурой, но не указывать какой именно ГОСТ???
На каком основании сделана парковка, возле Остапенко, по улице Пролетарской??? Это по ГОСТУ часть автомобиля должна быть высунута на проезжую часть?
"Проезжая часть перед кафе также закрыта для парковки. Еще в мае там были установлены вазоны с цветами. Как пояснил Виталий Литвинов, сделано это затем, чтобы транспорт не проходил по ливневке, так как ее конструкция не предусматривает такого транспортного потока." - И снова фантастика.
"Кроме того, Виталий Литвинов рассказал, что в следующем году начнется капитальная реконструкция улицы Коммунальной. А после начнется реконструкция Красной с обустройством подъездных путей к остановкам, установлением ограждения, освещением и т. д." - в следующем году в буджете денег на эти фантазии не будет, а если и будет, то кому то придется затянуть пояса и раскошелиться, и это явно не верхушке!
"Сейчас в администрации поселения прорабатывают проекты по созданию платных парковок в центре станицы."
Ну-ну! Всё что сейчас закрыто, потом сделают открытым на $$$. Гениальный ход! А за счет отжатых денег, за счет платных парковок, которые похоже будут везде, и будут реконструировать улицы, правда на те средства, которые останутся после попила, соответственно качество тех работ будет просто ужасное, и затем на восстановление и поддержание всего того бардака, который будет сделан, будут вновь и вновь тянут средства, которые, как мы уже знаем, не доходят в полном объеме, на то, куда выделяются.
"Самая глобальная тема" для проведения пресс-конференции. Складывается впечатление, что этим двум "умникам " больше заняться нечем, как будто других проблем нет. Лучше бы разобрались на каком основании непонятные лица, без соответствующих документов и разрешений устроили платную парковку на автостанции. Сидит тетя снимает по 50 руб. с каждой машины и кладет себе в карман. Почему не обустроить там нормальную муниципальную парковку как в Краснодаре и получать доход в бюджет поселения. А вон нет, это им не выгодно, так как на карман капать не будет.
Лучше бы обустроили по ГОСТУ автобусную остановку на перекрестке Красная/Линейная!!!
Не хватает ширины проезжей части(как говорят в администрации и ГИБДД) - перенесите её вперед, ближе к Женской консультации, там её точно хватит(и карман можно даже сделать)!!!
Убрать, запретить, наказать - легко. А вы сделайте что-нибудь полезное(хорошее) для жителей, а не запрещайте.
"Убрать, запретить, наказать - легко. А вы сделайте что-нибудь полезное(хорошее) для жителей, а не запрещайте." - они этого не умеют. Они любят и умеют только гадить и размазывать чтоб это смердело!
В Краснодаре еще круче, со стоянок деньги падают в доход ООО, а то ООО заключило контракт с администрацией, что за счет этих средств будет поддерживать парковки и разметку парковок в надлежащем состоянии. Да и еще, соглашением предусмотрено, что если ООО не получает должный доход в год, по любым причинам, то им компенсирует администрация. Так что все ходы с платными парковками очень сомнительны
Запретить, ума не надо совсем. Сложнее же, например, сделать "зеленую улицу" хотя бы на выезде из станицы по ул. Красной? Но это же надо думать, какие-то усилия прикладывать. И ещё интересно, какому идиоту (другого слова не подобрать) пришла идея закрыть Красную на выходные? Там что, массовые гуляния проходят? Музыканты выступают? Краснодар-милионник со станицей решили сравнить. Ну точно, д., б!