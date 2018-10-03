Судьба скандального знака у центра творчества

Глава района Сергей Пономарев и глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов сегодня, 3 октября, собрали пресс-конференцию по поводу судьбы знака, запрещающего остановку и стоянку у центра творчества.

Напомним, с 4 сентября у данной организации установлен знак, запрещающий остановку с табличкой, уточняющей расстояние, на которое распространяется запрет — 80 метров. Также установлен знак, уведомляющий водителей о работе эвакуатора.

Жители Динской выразили массовое недовольство этим нововведением. Скандальный знак даже самовольно заклеивали черной пленкой. Динчане надеялись, что знак уберут и все станет, как прежде.

Как стало ясно из заявлений на пресс-конференции, знак убирать не будут. Установлен он в связи с тем, что ширины проезжей части не хватает для организации парковки согласно ГОСТа. Представитель ГИБДД Антон Лукин пояснил, что дальняя точка парковки должна находиться на расстоянии минимум 7,7 метров от крайней линии дорожной разметки.

Родители предложили знак перенести на несколько метров ближе к расположенному рядом кафе. Чтобы высаживать детей из машины было удобнее и безопаснее. Предложение это занесено в протокол.

Проезжая часть перед кафе также закрыта для парковки. Еще в мае там были установлены вазоны с цветами. Как пояснил Виталий Литвинов, сделано это затем, чтобы транспорт не проходил по ливневке, так как ее конструкция не предусматривает такого транспортного потока.

Для создания более безопасных условий для пешеходов будут заменены светофоры на перекрестке улиц Красной и Пролетарской. Рассматривали и такую меру, как обустройство перильных заграждений в этом районе по обеим сторонам Красной.

Кроме того, Виталий Литвинов рассказал, что в следующем году начнется капитальная реконструкция улицы Коммунальной. А после начнется реконструкция Красной с обустройством подъездных путей к остановкам, установлением ограждения, освещением и т. д.

Сейчас в администрации поселения прорабатывают проекты по созданию платных парковок в центре станицы. Еще одна идея, озвученная на пресс-конференции — в будущем закрывать Красную для движения транспорта на выходные.