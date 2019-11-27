Судебных приставов приравняют к силовикам

Федеральная служба судебных приставов готовится к грядущим изменениям. С 1 января 2020 года вступит в силу закон, реформирующий ведомство. Служба будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной.

Что это значит?

По оценке экспертов, ведомство фактически станет полноценной силовой структурой. Появятся офицерские звания, повысится оклад (по расчетам разработчиков – до 58 тысяч рублей). Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур. Изменится пенсионное обеспечение. У сотрудников ФССП оно будет таким же, как у военнослужащих. Появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы или в возрасте 45 лет.

Приставы сменят графитово-черную форму с темно-зелеными кантами и лампасами на темно-синюю с голубыми. А вместо наплечных знаков серого цвета станут носить серо-голубые погоны.

Повысятся и требования к сотрудникам. Офицеру долговой службы нельзя будет иметь двойное гражданство. Сотрудникам предстоит тестирование на наркотики, алкоголизм. Все приставы пройдут дактилоскопию. Если из-за ошибки пристава человеку выплатят компенсацию из бюджета, государство сможет предъявить офицеру иск. За ошибку пристав ответит рублем.

Грядущие изменения в законодательстве нам прокомментировал начальник Динского районного отдела судебных приставов УФСПП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок:

– Статус службы судебных приставов станет выше, но повышаются и требования к сотрудникам. Это касается не только новых сотрудников, но и действующих. Будут переаттестация, комиссия ВВК. Сдавать придется как теорию, так и практику. Нужно будет пройти детектор. Устанавливается возрастной ценз – до 40 лет, определенные требования по здоровью и вводится выслуга лет: при стаже службы 20 лет человек имеет право на пенсию.

В скором времени начнутся пробные тестирования. А в начале года, когда закон вступит в силу, начнется переаттестация и по новым требованиям станут набирать новых сотрудников.

Да, служба судебных приставов станет престижнее. Уже сейчас мы видим повышенный интерес по количеству тех, кто хочет к нам трудоустроиться. Стали приходить специалисты с опытом работы в силовых структурах, имеющие воинские звания, класс и чин государственной службы.