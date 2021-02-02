Суммы детских пособий в 2021 году

Суммы детских пособий в 2021 году
Фото: Яндекс

Суммы детских пособий в 2021 году

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3 часа назад Газета РВСДетей-инвалидов или братьев и сестерДетские пособияДинской районЕдиновременное пособие беременной жене призывникаЕдиновременное пособие при постановке на учет при беременностиЕдиновременное пособие при рождении ребенкаЕдиновременное пособие при усыновлении детей старше 7 летЕжемесячное пособие на ребенка призывникаНовости Динского районаСумма детских пособий

Ранее мы писали о том, что с 1 февраля традиционно проиндексировали некоторые пособия и выплаты.

В их числе и детские. Они, как и все остальные, повысились на 4,9%. Индексация с учетом роста цен происходит каждый год. В 2020 году она составляла 3%.

Суммы выплат семьям с детьми теперь составляют:

  • Единовременное пособие при рождении ребенка  18 886,32 рублей.
  • Единовременное пособие при постановке на учет при беременности  708,23 рублей.
  • Ежемесячное пособие по уходу до полутора лет  7082,85 рублей.
  • Единовременное пособие беременной жене призывника  29 908,46 рублей.
  • Ежемесячное пособие на ребенка призывника  12 817,91 рублей.
  • Единовременное пособие при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов или братьев и сестер  144 306,91 рублей.

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