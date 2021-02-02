Суммы детских пособий в 2021 году

Ранее мы писали о том, что с 1 февраля традиционно проиндексировали некоторые пособия и выплаты.

В их числе и детские. Они, как и все остальные, повысились на 4,9%. Индексация с учетом роста цен происходит каждый год. В 2020 году она составляла 3%.

Суммы выплат семьям с детьми теперь составляют: