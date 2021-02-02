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Суммы детских пособий в 2021 году
Ранее мы писали о том, что с 1 февраля традиционно проиндексировали некоторые пособия и выплаты.
В их числе и детские. Они, как и все остальные, повысились на 4,9%. Индексация с учетом роста цен происходит каждый год. В 2020 году она составляла 3%.
Суммы выплат семьям с детьми теперь составляют:
- Единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 рублей.
- Единовременное пособие при постановке на учет при беременности – 708,23 рублей.
- Ежемесячное пособие по уходу до полутора лет – 7082,85 рублей.
- Единовременное пособие беременной жене призывника – 29 908,46 рублей.
- Ежемесячное пособие на ребенка призывника – 12 817,91 рублей.
- Единовременное пособие при усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов или братьев и сестер – 144 306,91 рублей.
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