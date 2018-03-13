Свалка закрыта: полигон в Динской обещают привести в порядок (видео)
Сегодня, 13 марта, свалку в станице Динской обещают закрыть. Об этом в своем личном аккаунте «Инстаграм» сообщил глава администрации Динского района Сергей Пономарев.
Согласно подписанному договору, региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» в ближайшие 7 лет будет приводить в порядок земельный участок площадью 9 гектаров. Организация — единственный участник прошедшего аукциона по продаже права аренды. Она прекратит ввоз новых отходов и оптимизирует объем старых. То есть мусор, уже имеющийся на полигоне, будет сдвинут, уплотнен и укрыт изолирующим материалом. Отходы, которые поступают сюда, после сортировки и уплотнения будут тут же перегружать в тонары и отвозить на полигон в районе хутора Копанского. Для контроля доступа несанкционированных грузовиков на участок в пункте въезда и выезда установят видеокамеры. Кроме того, АО «Мусороуборочная компания» планирует озеленить территорию.
Напомним, жители Красносельского и Динской неоднократно жаловались на чудовищный запах, который доносится со стороны свалки. Водители, особенно летом, сетовали: когда проезжаешь мимо полигона по трассе, даже с закрытыми окнами, приходится задерживать дыхание.
Ранее твердые бытовые отходы в райцентре собирала Динская мусороуборочная компания, в других поселениях – коммунальные предприятия. Затем их отвозили на полигон. Здесь мусор сортировали, потом все, за что можно выручить деньги (пластиковые бутылки или картон), отправляли в специальные компании для их вторичной переработки.
Остальное, а это примерно 80 %, спрессовывали на специальных машинах и везли в Новошахтинск Ростовской области на утилизацию. Динской полигон обслуживал не только наш район. Сюда везли мусор со всего края, из столицы Кубани.
С 2013 года отходы на полигоне не захоранивались.
Комментарии
Уже неоднократно этот полигон закрывали . Я каждый день по дороге на работу вижу как разгружаются машины ! Очередная туфта от администрации! Выборы пройдут и гора опять начнет расти!!
Говорят, они будут везти на Динской полигон на сортировку, потом там перегружать и увозить на Копанской. Тут складировать больше ничего не собираются. Я от их работников лично слышал. Было бы классно!
Андон, тибе это по секрету Сургей Панамаренков (стрыбун с небес) выдал?? Или его кореш Юрик мусорокорзинщик?? Пургомёты.
подскажите пожалуйста номер телефона директора свалки либо кто занимается сортировкой
тема мусора одна из главных. не нагнитаю но инагда кажэца старшое пакаление жывет лозунгом-молодые убирут. хотя молодые сплош и рядом ниприучены к чистоте и порядку. приходица признать мы страна каторая срет под себя. экологии должэн быть век а не год
Юрий Савенков официально подтвердил принятие решения о закрытии свалки. Данный вопрос он лично согласовал с Дмитрием Медведевым. Однако! Образовавшиеся непридвиденные расходы (приходили пацаны от Димона) он намерен покрыть внебюджетными доходами в своей чудотворной урночке из "Жилдорпромстройхоза". Делайте взносы, господа динчане!