Свалка закрыта: полигон в Динской обещают привести в порядок (видео)

Сегодня, 13 марта, свалку в станице Динской обещают закрыть. Об этом в своем личном аккаунте «Инстаграм» сообщил глава администрации Динского района Сергей Пономарев.

Согласно подписанному договору, региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» в ближайшие 7 лет будет приводить в порядок земельный участок площадью 9 гектаров. Организация — единственный участник прошедшего аукциона по продаже права аренды. Она прекратит ввоз новых отходов и оптимизирует объем старых. То есть мусор, уже имеющийся на полигоне, будет сдвинут, уплотнен и укрыт изолирующим материалом. Отходы, которые поступают сюда, после сортировки и уплотнения будут тут же перегружать в тонары и отвозить на полигон в районе хутора Копанского. Для контроля доступа несанкционированных грузовиков на участок в пункте въезда и выезда установят видеокамеры. Кроме того, АО «Мусороуборочная компания» планирует озеленить территорию.

Напомним, жители Красносельского и Динской неоднократно жаловались на чудовищный запах, который доносится со стороны свалки. Водители, особенно летом, сетовали: когда проезжаешь мимо полигона по трассе, даже с закрытыми окнами, приходится задерживать дыхание.

Ранее твердые бытовые отходы в райцентре собирала Динская мусороуборочная компания, в других поселениях – коммунальные предприятия. Затем их отвозили на полигон. Здесь мусор сортировали, потом все, за что можно выручить деньги (пластиковые бутылки или картон), отправляли в специальные компании для их вторичной переработки.

Остальное, а это примерно 80 %, спрессовывали на специальных машинах и везли в Новошахтинск Ростовской области на утилизацию. Динской полигон обслуживал не только наш район. Сюда везли мусор со всего края, из столицы Кубани.

С 2013 года отходы на полигоне не захоранивались.