Сведения о доходах чиновников: прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Динского района изучила сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, представленные работниками администраций Южно-Кубанского, Красносельского, Первореченского, Старомышастовского, Новотитаровского, Динского сельских поселений.

Установлено, что работниками не указывались сведения о доходах, полученных от реализации транспортных средств, наличии на праве собственности недвижимого имущества, предоставлялись справки, не соответствующие типовой форме, утвержденной указом президента от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», не выполнялись положения методических рекомендаций по заполнению справок.

«Указанные нарушения послужили основанием для внесения 6 представлений об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых 9 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается», - пояснил старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Ислам Кунов.